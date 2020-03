Milena Mondini prossima Ceo di Admiral

Il Gruppo Admiral – leader nella vendita di assicurazioni auto nel Regno Unito e presente in 8 Paesi nel mondo – annuncia un utile record al lordo delle imposte di 526,1 milioni di sterline per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. Tutti i dipendenti del Gruppo Admiral, inclusi quelli della sede italiana, riceveranno uno speciale bonus di 500 sterline per aver contribuito all’eccezionale performance del Gruppo nel 2019. Nel 2019 il Gruppo ha continuato a crescere con un fatturato pari a 3,5 miliardi di sterline, in aumento del 5% rispetto al 2018, mentre il numero di clienti è cresciuto del 7% rispetto al 2018 e attualmente si attesta a 6,98 milioni. La quota di utile al lordo delle imposte del Gruppo è amentata del 10% rispetto all’anno precedente e si attesta a 526 milioni di sterline. David Stevens, Chief Executive Officer del Gruppo Admiral, nel commentare i risultati ha anche annunciato che tra 12 mesi si dimetterà dalla carica di CEO lasciando la guida del Gruppo Admiral all’italiana (originatia di Napoli) Milena Mondini, 42 anni, attuale head of UK and European Insurance: “Il 2019 è stato un anno veloce come un treno. Sono stati superati per la prima volta i 500 milioni di sterline di utile, grazie al rilascio di consistenti riserve. Inoltre, abbiamo superato la soglia del milione di clienti titolari di polizze casa e aggiunto 200.000 nuovi clienti oltreoceano. Tra 12 mesi mi dimetterò dall’incarico di CEO e sono sicuro che il talento di Milena Mondini, CEO designata, sarà in grado di mantenere, o addirittura di alimentare, l’implacabile slancio di Admiral”. In Italia, il Gruppo Admiral è presente dal 2008 con il brand ConTe.it, specializzato nella vendita online di polizze auto e moto. Nel 2019 ConTe.it ha chiuso l’esercizio a profitto per il sesto anno consecutivo con un fatturato pari a 233 milioni di euro, in crescita del 16% rispetto al 2018, e un numero di clienti pari a 688 mila, in aumento del 18% rispetto al portafoglio dell’anno precedente. “Ringrazio il Gruppo e tutto il mio staff – afferma Costantino Moretti, Amministratore Delegato di ConTe.it – per questo nuovo anno di record. Nonostante il mercato nel nostro Paese non sia stato particolarmente favorevole, ConTe.it è riuscita a crescere in modo profittevole grazie alla competitività, al servizio e agli investimenti in tecnologia: il digitale, la robotica e l’automazione stanno portando i benefici attesi e continuano ad offrire interessanti opportunità per il futuro. Inoltre il brand registra una crescita costante in riconoscibilità e fiducia, a testimonianza di una strategia di vicinanza ai nostri clienti”. “In perfetto stile Admiral – prosegue Moretti – le nostre persone e la nostra cultura continuano a fare la differenza. Per un altro anno consecutivo siamo stati riconosciuti tra le migliori grandi aziende in cui lavorare”. Circa la futura nomina di Mondini alla guida del Gruppo Admiral, Moretti aggiunge: “Sono molto felice per Milena Mondini con cui ho iniziato il mio percorso in ConTe.it. Milena è stata alla guida di ConTe.it dall’anno della fondazione fino al 2016 dando prova delle sue eccezionali capacità manageriali. Grazie anche al suo talento ConTe ha raggiunto gli straordinari risultati che tutti conosciamo ed è per noi motivo di grandissimo orgoglio vederla a breve al timone del Gruppo”.