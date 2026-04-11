Mille marchi storici per il futuro del Made in Italy, evento a Palazzo Piacentini

Mercoledì 15 aprile, in occasione della Giornata del Made in Italy, si tiene a Palazzo Piacentini l’evento “1000 Marchi Storici per il futuro del Made in Italy”, (in programma a partire dalle 10,30).

Rapporto e nuove misure

Al centro dell’incontro la presentazione del rapporto “L’Italia dei 1000 marchi storici di interesse nazionale”, dedicato a numeri, distribuzione e prospettive del comparto.

Previsto anche il focus sul nuovo strumento finanziario per lo sviluppo dei marchi storici, introdotto con la riforma del Fondo Salvaguardia Imprese (legge 11 marzo 2026, n. 34).

I partecipanti

Intervengono, tra gli altri, il ministro Adolfo Urso, Massimo Caputi, Gianluca Brozzetti, Armando De Nigris, insieme a rappresentanti di imprese e brand come Francesco Avanzini (Conad), Anna Marchetti, Stefano Mariotti (Manifatture Sigaro Toscano), Luigi Mastrobuono (Pernigotti) e Valerio Venturelli (Ferretti Group).

L’incontro mette a fuoco il ruolo dei marchi storici come leva industriale e identitaria, con l’obiettivo di rafforzarne competitività e sviluppo.