Mille marchi storici per il futuro del Made in Italy, incontro a Palazzo Piacentini

Si terrà il 15 aprile alle ore 10.30 a Palazzo Piacentini, a Roma, l’evento “1000 marchi storici per il futuro del Made in Italy”, organizzato in occasione della Giornata del Made in Italy.

L’incontro sarà l’occasione per presentare il rapporto “L’Italia dei 1000 marchi storici di interesse nazionale. Numeri, territori e prospettive di un patrimonio industriale del Made in Italy”, insieme al nuovo strumento finanziario dedicato allo sviluppo dei marchi storici. La misura è stata introdotta con la riforma del Fondo salvaguardia imprese (art. 2, legge 11 marzo 2026, n. 34), nell’ambito della legge annuale sulle piccole e medie imprese.

All’evento interverranno, tra gli altri, Alessandro Giuli, ministro della cultura (in attesa di conferma), Adolfo Urso, ministro delle imprese e del Made in Italy, Massimo Caputi, presidente dell’associazione marchi storici d’Italia, Gianluca Brozzetti, consigliere vicepresidente dell’associazione marchi storici d’Italia, Armando De Nigris, presidente del gruppo giovani dei marchi storici, Francesco Avanzini, direttore generale Conad, Anna Marchetti, stilista e fondatrice del brand omonimo, Stefano Mariotti, amministratore delegato Manifatture sigaro toscano, Luigi Mastrobuono, presidente Pernigotti, e Valerio Venturelli, direttore generale Riva classiche & brand experience Ferretti group.