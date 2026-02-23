Mille morti nel Mediterraneo. Tra silenzi, stime e piani Mattei, che cosa sappiamo davvero

TESTO di Elis Viettone, Redazione del sito ASviS, Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile , pubblicato il 9 febbraio 2026

Condizioni meteorologiche proibitive che non avrebbero impedito a una trentina di imbarcazioni di partire in quel mare a forza nove tra Sicilia e Malta con l’allerta meteo, i porti chiusi e le navi ferme in rada. Il numero che circola fa davvero paura. Mille morti in pochi giorni nel Mediterraneo centrale.

Quello che ci si chiede è se questa è una strage realmente avvenuta o un’ipotesi ancora tutta da verificare. Le certezze che abbiamo non sono tante, parlano di almeno 380 persone disperse, in otto casi di soccorso che sono stati segnalati ufficialmente; inoltre, un naufragio confermato con circa 50 vittime, un unico superstite, e quindi il resto è il lavoro di incrocio di ONG e reti di rifugiati che stimano molte altre barche mai arrivate a destinazione.

Muovendoci in questa zona grigia, tra il dato ufficiale e il verosimile, tra l’assenza di corpi e la presenza di segnali che indicano una tragedia su scala forse senza precedenti, ci chiediamo se i mille morti siano veri o no ma anche che cosa ci dice questa storia del modo in cui l’Europa gestisce le migrazioni, del rapporto con i Paesi di partenza, di transito, di tutto il piano Europa.

Includendo nel discorso l’obiettivo di ridurre le disuguaglianze, contenuto nel Goal 10 dell’Agenda 2030, la richiesta di migrazioni ordinate, sicure, regolari e responsabili fino ad arrivare al legame strettissimo che c’è tra clima, povertà e mobilità umana. Si può dunque ancora parlare di sviluppo sostenibile se l’architettura politica produce questi scenari?

Ad Alta Sostenibilità, in onda lunedì 9 febbraio alle 12.30 e disponibile in podcast. Ospiti della puntata: Giulia Capitani, Migration Policy Advisor di Oxfam Italia, Giovanni Lattanzi, Presidente AOI, Associazione Ong Italiane e Sergio Scandura, Radio Radicale. Conducono Valeria Manieri e Ruggero Po.

