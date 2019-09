Millennial, una vita per il successo. Ma al Sud ci credono meno: Manca la meritocrazia

Sarà la crisi economica degli ultimi anni oppure una più generale difficoltà a vincere la competizione dietro la scrivania, ma, se per 1 millennial su 2 (54%) la carriera è l’obiettivo numero 1, solo il 25% si sente pienamente realizzato. Ben il 30% ammette di voler cambiare lavoro nel giro dei prossimi tre anni (esigenza sen. tita soprattutto al Sud), mentre il 15% ammette di volerlo fare nel giro dei prossimi 10 (soprattutto al Centro-Nord). A dirlo è uno studio condotto su più di 800 italiani dai 20 ai 35 anni da Grey Goose, brand premium di vodka, insieme all’istituto di ricerca Trade Lab, per sondare l’approccio al “Live Victoriously”, ovvero a vivere in maniera vittoriosa ogni piccola e grande conquista della vita, celebrando i piccoli successi quotidiani. Due millennial su 10 (19%) confessano altresì che la priorità numero uno entro i prossimi 4-10 anni rimane impegnarsi a fondo per ottenere una promozione sul lavoro e un aumento di stipendio. Una sete di successo che pare si respiri maggiormente al Nord (22% a Milano) rispetto al Sud Italia (17% a Napoli). Soddisfatti, invece, in amore (39%), anche se in questo è soprattutto la donna a volere, come obiettivo a lungo termine, mettere su famiglia (68%). E se si chiede se si sentono ‘leone’ o ‘gazzella’, 6 su 10 ammettono di non sentirsi pienamente appagati e di avere difficoltà a vivere in maniera vittoriosa la propria vita: l’universo femminile riconosce che dovrebbe essere più sicuro di sé e determinato (58%), mentre il 50% degli uomini ritiene che per vincere bisogna essere più coraggiosi e ottimisti. Per quasi 3 su 10 l’esempio da seguire rimangono i propri genitori, anche se nel mondo dello sport e del sociale non mancano i modelli di coloro che ce l’hanno fatta a vincere contro le avversità: tra tutti spiccano Bebe Vio (24%), Alex Zanardi (19%) e Nelson Mandela (13%). È questa la carta d’identità, tra punti di forza e di debolezza, tra aspirazioni e progetti concreti, dei Millennials che da Nord a Sud sono accomunati da un generale senso di ottimismo dettato dalla propensione a godere delle piccole vittorie quotidiane (83%). Atteggiamento, questo, che, secondo gli esperti, è la ricetta per una vita di sicuro successo. Un approccio che, secondo guru e celebrities, prende il nome di ‘Live Victoriously’, ovvero vivere da vincente.

“Abbiamo voluto esplorare l’attitudine da vincente tra i Millennials in termini di approccio ad affrontare le sfide che la vita quotidiana comporta – spiega Luca Marroni, brand manager di Grey Goose – ma, soprattutto, abbiamo voluto capire come questa generazione celebra il raggiungimento dei propri piccoli e grandi successi. In una parola, capire se e quanto i Millenials italiani seguano un approccio ‘”Live Victoriously”, attitudine nella quale noi ci rispecchiamo: chi vive vittoriosamente ritiene importante gratificarsi per le conquiste di ogni giorno e guarda alla vita in modo spensierato e spontaneo. Grazie a questa attitudine, riesce a raggiungere gli obiettivi prefissati, a breve, medio e lungo termine”. Quali sono gli obiettivi di breve e lungo termine dei Millennials dello Stivale? Se gli uomini si mostrano particolarmente interessati a migliorare la propria formazione nel giro dei prossimi 3 anni (52%), per le coetanee l’obiettivo numero uno è trovare un posto di lavoro o formare una famiglia (43%); soprattutto avere un figlio è più un desiderio femminile a breve termine, rispetto agli uomini che invece preferiscono posticipare questo importante passo nel giro dei prossimi 10 anni (58%). Sono soprattutto le donne a riconoscere di investire energie e dedizione nella costruzione di un rapporto di coppia solido e appagante (52%) di cui però solo il 43% dice di sentirsi veramente soddisfatta. Ma ciò che non soddisfa entrambi i sessi è il lavoro che solo per il 27% degli uomini e il 23% delle donne risulta essere in linea con le aspettative riposte e l’impegno mostrato.

Cosa rende tutto più difficile? Secondo la maggior parte degli under 35, a rallentare una loro affermazione sono principalmente fattori di natura sociale ed economica; in primis le difficoltà finanziarie (51%), seguite dalla mancanza di meritocrazia (41%) e di stimoli (31%), risposta dettata anche da un’istruzione considerata troppa nozionistica e poco concreta (12%). Nonostante le notizie poco ottimistiche che popolano giornalmente le prime pagine dei quotidiani, i Millennials appaiono, comunque, come una generazione capace di vivere in maniera equilibrata: se è vero che solo 4 su 10 si considerano vincenti a pieno titolo, 8 su 10 non smettono di credere in loro stessi e nelle loro possibilità, tanto da compiacersi quando raggiungono un piccolo grande successo quotidiano, che si tratti di un esame universitario brillantemente superato (14%), o di un complimento del proprio capo (42%), oppure superare una propria paura o un limite (45%). Sono queste le vittorie che vengono celebrate con amici (48%) o in compagnia della propria metà (46%). In che modo? Vuoi con un aperitivo (35%), rito sociale tipico di questa generazione, oppure un regalo per sé (46%). Tutto serve come stimolo a fare sempre meglio (37%) e come iniezione di autostima (27%). Ad avallare questo atteggiamento sono anche gli esperti che sostengono quanto il primo passo per una vita di successo e appagante sia proprio concedersi un momento di celebrazione dei traguardi raggiunti con fatica ogni giorno, passo a passo.