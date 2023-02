Milleproroghe, attuali concessioni balneari valide fino al 31 dicembre 2024

Uno degli argomenti che ha maggiormente impegnato l’esame del dl Milleproroghe in Senato è stato quello della proroga delle concessioni balneari, su cui pende il rischio di una infrazione europea. Dopo lunghe settimane di confronto tra Governo, Commissione europea e maggioranza al suo interno, sono stati approvati tre emendamenti che hanno sostanzialmente dato più tempo (fino a luglio 2023) al Governo per approvare il dlgs con la mappatura delle nostre coste; prorogato le attuali concessioni fino al 31 dicembre 2024, con possibilità di ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2025 se le gare non potranno essere svolte; istituito un tavolo tecnico a palazzo Chigi con compiti consultivi e di indirizzo in materia.