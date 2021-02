Milleproroghe: M5S, proroga maggior tutela mercato energia necessaria con crisi in corso

Roma, 23 feb. (Adnkronos) – “Non potevamo permettere che, in questo momento drammatico, le fasce più vulnerabili della popolazione fossero costrette a iniziare il 2022 con un aumento delle bollette di energia elettrica e gas. Per questo ci siamo battuti per la proroga di un anno dell’entrata in vigore del regime di libero mercato, convincendo della necessità di questo provvedimento anche le altre forze di maggioranza e il governo”. Così le deputate e i deputati del MoVimento 5 Stelle in commissione Attività produttive.