Milleproroghe pubblicato in Gazzetta, in vigore da oggi

È stata pubblicata in Gazzetta ufficiale ed entra in vigore oggi la legge di conversione del dl Milleproroghe. La firma del Capo dello Stato sulla legge di conversione è stata, come noto, accampagnata da un monito rivolto a presidente del Consiglio e ai presidenti delle Camere sull’utilizzo dei decreti leggi ‘omnibus’ e sulla ennesima proroga delle concessioni demaniali marittime, inserita nel testo da tre emendamenti della maggioranza in Senato, che ci espone al rischio di una procedura d’infrazione europea. Il Governo si è detto già al lavoro per risolvere la questione e intervenire sul tema dei balneari.