Miller il più veloce nelle seconde libere a Portimao

PORTIMAO (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – La Ktm dell’australiano Jack Miller (Red Bull) ha fatto segnare il miglior tempo (1’37″709) nelle seconde prove libere del Gran Premio del Portogallo, prova d’apertura del motomondiale. Seconda l’Aprilia dello spagnolo Maverick Vinales a 37 centesimi, terzo il campione del mondo, Pecco Bagnaia (Ducati, +0″147), quarto Luca Marini (+0″190, Mooney VR46), quinta la Ducati di Jorge Martin (Prima Pramac +0″282), sesto Fabio Quartararo su Yamaha (+0″306), settimo l’altro francese, Johann Zarco con un’altra Ducati (+0″403). Chiudono la top ten Marco Bezzecchi (+0″449, Mooney VR 46), Aleix Espargarò (Aprilia, +0″544) ed Enea Bastianini (Ducati, +0″547). Caduta rovinosa di Pol Espargarò, ricoverato in ospedale; tanti i piloti finiti sull’asfalto, per fortuna senza conseguenze, in una pista scivolosa.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).