M’illumino di meno 2024: stili di vita sostenibili oltre i confini. Le ultime notizie dal mondo ASviS

Si riporta di seguito il testo redatto dalla Redazione ASviS da Maddalena Binda il 15/2/24

Ecco le 40 iniziative degli Aderenti e Alleati dell’ASviS, con un contributo importante della Rus, in occasione della campagna di Rai Radio2 e della Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili.

Il 16 febbraio torna “M’illumino di meno”, l’iniziativa promossa annualmente da Rai Radio2 con il programma Caterpillar per diffondere consapevolezza sul risparmio delle risorse e sulla sostenibilità ambientale. La prima edizione si è svolta il 16 febbraio 2005 in occasione dell’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto. Adottato nel 1997 in Giappone, il Protocollo di Kyoto è il primo accordo internazionale con cui i Paesi industrializzati si sono impegnati a ridurre le emissioni di alcuni gas a effetto serra responsabili del cambiamento climatico. Con la Legge n.34 del 27 aprile 2022 il Parlamento italiano ha scelto il 16 febbraio come data per celebrare la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili.

Il tema della 20esima edizione di “M’illumino di meno” è “No borders”: Rai Radio2 invita le aziende, le scuole, i comuni e le singole persone a “creare alleanze internazionali” per coinvolgere anche aziende, associazioni e cittadini di altri Paesi ad aderire all’iniziativa.

Attraverso un decalogo RaiRadio2 ricorda a tutte e tutti le abitudini che possiamo adottare per una vita più sostenibile, dallo spegnimento delle luci non necessarie alla scelta di spostarsi a piedi, in bici o con i mezzi pubblici, dal risparmio energetico allo scambio di oggetti e vestiti che non usiamo più.

Le iniziative della rete ASviS

Anche quest’anno l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) sostiene “M’illumino di meno” attraverso il coinvolgimento dei suoi Aderenti e Alleati. La Collezione Peggy Guggenheim, ad esempio, spegnerà le luci di Palazzo Venier dei Leoni, storico palazzo affacciato sul Canal Grande e sede del museo, dalle 18 alle 22; Inail (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro) e Chiron energy spegneranno le luci non necessarie dei propri uffici; le lavoratrici e i lavoratori di Fondazione con il Sud e Con i bambini spegneranno luci e stampanti e abbasseranno la temperatura dei termosifoni; l’Ente italiano di normazione sostiene Forestami, il progetto di riforestazione urbana della Città metropolitana di Milano; Fondazione musica per Roma spegnerà le luci dei suoi uffici e organizzerà alcune attività di comunicazione sui suoi profili social.

La Rete delle università per lo sviluppo sostenibile (Rus) ha organizzato oltre 30 iniziative su tutto il territorio italiano, dagli aperitivi a lume di candela alle cene con un menù green, dai contest per promuovere azioni sostenibili agli scambi di libri di seconda mano.

Per approfondimenti: https://asvis.it/m-illumino-di-meno/