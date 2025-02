M’illumino di meno 2025: le novità dell’edizione e le azioni della rete ASviS

Swap party, lezioni al buio, video sul risparmio energetico: le 30 iniziative degli Aderenti e degli Alleati dell’Alleanza, con un contributo importante della Rus, in occasione della campagna di Rai Radio 2. 14/2/2025

di Maddalena Binda

Un’intera settimana per promuovere la cultura dello sviluppo sostenibile e del risparmio delle risorse: è la novità della 21esima edizione dell’iniziativa M’illumino di meno, promossa annualmente da Rai Radio2. Tra il 16 e il 21 febbraio cittadine e cittadini, imprese, scuole e associazioni sono invitati a compiere e raccontare azioni per il risparmio energetico e la transizione energetica.

La campagna, dalla nascita all’edizione di quest’anno

M’illumino di meno è nata in occasione dell’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto, il 16 febbraio 2005. Adottato nel 1997 in Giappone, il Protocollo di Kyoto è il primo accordo internazionale con cui i Paesi industrializzati si sono impegnati a ridurre le emissioni di alcuni gas a effetto serra responsabili del cambiamento climatico. Con la Legge n. 34 del 27 aprile 2022 il Parlamento italiano ha scelto il 16 febbraio come data per celebrare la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. In questi anni M’illumino di meno si è diffusa anche in Europa, grazie alla partecipazione delle istituzioni europee e delle ascoltatrici e degli ascoltatori che vivono nei Paesi dell’Unione.

L’edizione di quest’anno, dedicata in particolare alla moda sostenibile e all’impatto del fast fashion, partirà con una puntata speciale di Caterpillar Rai Radio2 e verranno celebrati gli spegnimenti dei palazzi istituzionali, delle piazze, dei monumenti e dei municipi, invitando anche cittadine e cittadini a fare lo stesso. Per tutta la settimana seguente, fino al 21 febbraio, sono attese migliaia di azioni da parte della grande comunità di M’illumino di Meno. In Europa, mentre proseguirà il coinvolgimento di istituzioni e ascoltatori, si terrà una nuova impresa ciclistica che unirà Valencia, Spagna, alla Romagna, toccando il Festival di Sanremo che sarà in corso proprio in quei giorni e di cui Rai Radio2 è la radio ufficiale.

Le iniziative della rete dell’ASviS

Anche nel 2025 l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile sostiene la campagna M’illumino di meno attraverso il coinvolgimento dei suoi Aderenti e Alleati. Per promuovere il risparmio energetico, la Collezione Peggy Guggenheim spegnerà le luci di Palazzo Venier dei Leoni, sede del museo, dalle 18 alle 22, mentre la Cooperativa di comunità Filo&Fibra ha adottato uno slow cooker naturale che sfrutta il potere isolante della lana per cuocere i cibi lentamente. Gli atenei della Rete delle università per lo sviluppo sostenibile (Rus) partecipano con oltre 20 attività in tutta Italia, tra cui una lezione al buio, swap party per scambiare i vestiti inutilizzati, distribuzione di kit per il cucito e talk sulla moda sostenibile. Humana People to people organizza una raccolta stoardinaria di vestiti usati, mentre Fondazione Mps invita i suoi dipendenti a svolgere alcune azioni sostenibili, come condividere il mezzo di trasporto, scarbiare oggetti inutilizzati o abbassare il riscaldamento.

Numerose anche le attività di sensibilizzazione e comunicazione: la Federazione Artigiani e Piccoli Imprenditori (FedAPI), ad esempio, pubblicherà sul magazine Spazio Imprese una serie di interviste per raccontare imprese e organizzazioni che promuovono il riuso degli abiti e la valorizzazione delle risorse tessili. L’Associazione Lago di Garda sostenibile racconta sui propri social alcune delle azioni presenti nel decalogo per il risparmio energetico e la transizione ecologica, mentre l’Associazione per la logistica sostenibile ha creato una serie di video formativi rivolti a professionisti della logistica. L’Istituto italiano di tecnologia pubblicherà un video per presentare fishskin, un’iniziativa europea volta a utilizzare la pelle scartata dell’industria alimentare come materia prima per la moda.