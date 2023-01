M’illumino di Meno, i Periti Industriali aderiscono alla giornata del risparmio energetico

Anche i Periti Industriali aderiscono a “M’illumino di Meno” la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili prevista per il prossimo 16 febbraio e promossa dalla trasmissione di RAI RADIODUE Caterpillar.

L’iniziativa è stata presentata proprio durante la trasmissione radiofonica a cui è stato invitato ad intervenire il Presidente del Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati Giovanni Esposito che ha ricordato l’impegno attivo della categoria sui temi della sostenibilità ambientale e del contrasto alla povertà energetica.

“M’Illumino di Meno è un’occasione importante di sensibilizzazione verso queste tematiche”, ha dichiarato il Presidente dei Periti industriali Giovanni Esposito, “proprio per questo inviteremo tutti i nostri 98 ordini territoriali e i nostri iscritti all’albo a fare la loro parte spegnendo, in quella giornata, le luci delle rispettive sedi provinciali in segno di adesione all’iniziativa. Del resto come categoria siamo attivi concretamente su questi temi fondamentali attraverso il progetto “Illuminare la speranza”, un’iniziativa dal valore sociale e ambientale. Si tratta di un progetto che punta a realizzare una Comunità energetica rinnovabile attraverso la progettazione di un professionista in una zona particolarmente disagiata. Un’idea non rimasta sulla carta ma già realtà concreta a Marghera nel Veneto e in due comuni nel Lazio dove i periti industriali hanno donato il primo progetto di Comunità energetica in quei territori”.