Milo Manara firma omaggio di Fondazione Arena a Olimpiadi invernali

Una pattinatrice nell’Arena di Verona tra le stelle e la musica

Verona, 7 feb. (askanews) – Ci sono l’arte e lo sport, la musica e il movimento, la memoria e il futuro nell’opera che Milo Manara ha realizzato per Fondazione Arena di Verona per rendere omaggio a un evento destinato a entrare nella storia: per la prima volta l’Arena di Verona ospita le cerimonie olimpiche. Il maestro del fumetto e dell’illustrazione contemporanea ha così realizzato il manifesto “special edition” dell’Opera Festival. L’arte dello sport, opera senza tempo. Un richiamo alle cerimonie del 22 febbraio e del 6 marzo che porteranno l’Arena di Verona nelle case di tutto il mondo.Al centro del disegno una pattinatrice che danza sulle note dell’Inno alla Gioia di Beethoven, evocato da un pentagramma che si muove nello spazio, mentre l’Arena emerge come presenza iconica come racconta la sovrintendente Cecilia Gasdia.