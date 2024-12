Mimit, automotive e filiere strategiche: incentivi per 500 milioni di euro

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha adottato un decreto con 500 milioni di incentivi alle imprese dell’automotive e di altre filiere produttive strategiche attraverso contratti di sviluppo. Il decreto disciplina le modalità di accesso ai fondi per favorire la competitività e la resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche, incentivando gli investimenti privati nei settori in transizione, a partire dall’automotive, nell’ambito del Pnrr.