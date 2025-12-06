Mimit, mercoledì 10 secondo Forum ministeriale italo-tedesco

Roma, 6 dic. (askanews) – Mercoledì 10 dicembre, alle ore 15, si terrà al ministero delle imprese e del Made in Italy il II Forum Ministeriale italo-tedesco presieduto dal ministro Adolfo Urso, e dal ministro federale dell’Economia e dell’Energia della Germania, Katherina Reiche.

Al centro del bilaterale, riporta un comunicato, previsto dal Piano d’Azione italo-tedesco firmato dai due Paesi nel novembre 2023, i temi di cooperazione industriale, i principali dossier europei e le sfide della transizione digitale e green delle imprese. Previsto un girotavolo per gli operatori e una conferenza stampa con i due ministri al termine dell’incontro. (fonte immagine: Mimit)