Mimmo Jodice, il fotografo che fissa il tempo dell’attesa. A St. Moritz mostra del maestro napoletano

Si inaugura sabato 3 giugno nella Galerie Karsten Greve di St Moritz la mostra del grande fotografo Mimmo Jodice. Le opere fanno parte dei progetti “Attesa” e “Natura”.

“Mimmo Jodice – si legge nella nota di presentazione preparata dalla galleria svizzera – scruta il mondo che ci circonda, muovendosi sulla soglia di un tempo indefinito. Nelle sue fotografie in bianco e nero, passato, presente e futuro si fondono, abbandonando ogni punto di riferimento spazio-temporale per raggiungere una dimensione inserita tra ciò che è reale e ciò che solo sembra reale. Il suo progetto più recente, Attesa, è il culmine della ricerca dell’artista dalla fine degli anni ’80, quando decise di abbandonare la rappresentazione umana. Da oltre 30 anni il tempo e l’esperienza sono al centro del suo lavoro”.

“Il mio lavoro – spiega sul catalogo il maestro napoletano – consiste nel visualizzare l’oggetto nella mente, realizzarlo in forma di fotografia e poi stamparlo nella massima qualità possibile. Tutto il resto non ha importanza”.