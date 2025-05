Mimmo Paladino cittadino onorario di Poggibonsi: il 7 e l’8 giugno due giornate all’insegna dell’arte

Poggibonsi organizza due giorni di eventi pubblici tra arte, cinema, memoria collettiva e partecipazione civica in onore di Mimmo Paladino. L’iniziativa, in programma ne comune toscano sabato 7 e domenica 8 giugno, è promossa dall’Associazione Arte Continua nell’ambito del progetto Le Città del Futuro, in collaborazione con la Fondazione E.L.S.A e con il patrocinio del Comune di Poggibonsi, che conferirà al maestro campano di origine sannita la cittadinanza onoraria, riconoscendone “il profondo impatto culturale sul territorio”.

Il legame tra Paladino e la città nasce nel 1998 con la realizzazione dell’opera I dormienti, un intervento permanente installato presso la Fonte delle Fate in occasione della terza edizione del progetto Arte all’Arte – arte architettura paesaggio. L’opera, donata ufficialmente al Comune nel 2000, si distingue per la sua potenza formale e la presenza evocativa, amplificata dalla colonna sonora composta da Brian Eno. Una scelta artistica che, sin dall’inizio, ha trasformato un luogo della memoria medievale in un punto di riferimento per l’arte contemporanea.

Sabato 7 giugno, la giornata si apre alle ore 11 con la proiezione del film La Divina Cometa (2022) al Cinema Garibaldi, alla presenza dell’artista, dell’amministrazione comunale, di Mario Cristiani (presidente di Arte Continua) e di Mario Lorini (presidente ANEC). Il film, diretto da Paladino, è un viaggio visionario tra simbolismo e contemporaneità, ulteriore testimonianza della sua ricerca artistica multidisciplinare.

Alle ore 16, presso la Sala Quadri del Comune, si terrà la cerimonia ufficiale di conferimento della cittadinanza onoraria. Seguirà, alle 17.00, una passeggiata pubblica da Piazza Cavour fino alla Fonte delle Fate, accompagnata da una conversazione tra Paladino e James Putnam, curatore e critico d’arte. Un’occasione per rivivere in modo condiviso le tappe del progetto e approfondire il dialogo tra opera e paesaggio, tra artista e città.

La giornata prosegue con un ciclo di proiezioni al Cinema Garibaldi: alle 19 Dalla Fonte alla Piazza, documentario diretto da Massimiliano Pacifico, e Le heaume enchanté – Mimmo Paladino di Pappi Corsicato. Alle 19.30 verrà presentato Quijote, film di Paladino ispirato al capolavoro di Cervantes, già selezionato alla 63ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. A concludere, il video del progetto di didattica dell’arte sull’opera I dormienti, realizzato dall’associazione Ottovolante e commissionato da Arte Continua. La serata terminerà con un buffet offerto dal Ristorante Myo di Angiolo ed Elena Barni.

Domenica 8 giugno, il programma si sposta in Piazza Rosselli, presso il nuovo spazio gestito da Arte Continua in collaborazione con le associazioni Culture Attive, Ottovolante e LaGorà, dedicato ai progetti di didattica dell’arte. Alle ore 10.00 sarà possibile visitare una selezione di lavori realizzati nei territori di Colle di Val d’Elsa, San Gimignano e Poggibonsi. Alle 10.45 partirà un percorso educativo a cura di Donatella Bagnoli, che accompagnerà i partecipanti verso la Fonte delle Fate, luogo simbolico dell’intero fine settimana.

Lungo il cammino, si terrà un dialogo tra Paladino e Massimo Schuster, artista e Maestro Logografo dell’Ordine della Grande Giduglia, attorno al tema della Patafisica. Il percorso sarà anche un modo per rendere omaggio a Sandra Logli, storica direttrice della Fondazione Elsa recentemente scomparsa, figura fondamentale per lo sviluppo culturale della città e per la valorizzazione del Politeama di Poggibonsi come spazio di incontro tra arti, linguaggi e spettacolo dal vivo.

Il programma si concluderà con un intervento finale di Mimmo Paladino e con un pic-nic tra arte e natura nel parco adiacente alla Fonte delle Fate, ancora una volta con il contributo del Ristorante Myo.

Con questo doppio appuntamento, Associazione Arte Continua rinnova il proprio impegno nel promuovere l’arte pubblica come pratica partecipativa e inclusiva. Le Città del Futuro, il percorso all’interno del quale si inserisce l’evento, nasce per immaginare nuovi scenari urbani in cui le opere di artisti internazionali – tra cui Antony Gormley, Loris Cecchini, Carsten Höller, Leandro Erlich – contribuiscono a ripensare il rapporto tra città, comunità e ambiente. In questo contesto, il riconoscimento a Paladino non è solo un omaggio a un grande artista, ma un atto politico e culturale che riafferma la centralità dell’arte nella costruzione di una cittadinanza consapevole.