Mimmo Ragozzino entra a far parte della Consulta Estero dell’Ugl

Il giornalista sannita Mimmo Ragozzino, già responsabile delle Relazioni Internazionali con delega per gli Stati Uniti d’America, è stato chiamato a far parte della ‘Consulta Estero’ dalla UGL nazionale. Da oltre 20 anni Ragozzino intrattiene relazioni con diversi Paesi esteri e, in particolare, con gli Stati Uniti d’America, sia con Enti Governativi che con le più prestigiose ed importanti Fondazioni italoamericane, quali Columbus Citizens Foundation di New York, NIAF di Washington e Italian Language Foundation (ILF) di New York.