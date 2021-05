Mina Missere manager delle risorse umane di MeglioQuesto Spa

MeglioQuesto Spa, società attiva nel mercato della customer experience (fondata nel 2020 da Felice Saladini, è presente in 40 città italiane) nomina Mina Missere HR Manager del gruppo. Esperienza decennale di docenza in Diritto del Lavoro, Diritto Sindacale e Pari Opportunità, Missere dovrà occuparsi della gestione dei processi di selezione, formazione e sviluppo del potenziale e della carriera delle risorse in tutte le sedi operative del Gruppo e degli oltre 3500 collaboratori di tutta Italia.

MeglioQuesto è una piattaforma di customer experience specializzata nella customer acquisiton e management. La Società risponde all’esigenza dei principali player delle industry telco, multiutility, finance & insurance di acquisire e supportare la propria base clienti. MeglioQuesto offre supporto ai consumatori per la scelta, la gestione e l’assistenza di prodotti e servizi per la casa.