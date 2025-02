Mina Settembre tra fiction e riflessione parliamo delle cronache degli assistenti sociali

E’ approdato, e anche con tematiche sociali attuali e spinose, sguardo di una società dei nostri tempi alquanto problematica e preoccupante, per il terzo anno la fiction Rai di grande successo, Mina Settembre, assistente sociale di un Consultorio del centro storico di Napoli, interpretato da Serena Rossi. Uno spaccato della vita lavorativa e dell’impatto che questo ha sulla vita personale degli assistenti sociali, una professione di grande aiuto e pilastro sul quale nasce e si fonda il welfare state di un Paese, ma fin troppo oscurata, incompresa e talvolta dimenticata. Senza dubbio che una fiction guardi ad una professione profondamente umana, difficile, ingarbugliata per certi versi, ma con i suoi lati profondamente belli, fa piacere ed era giunto anche il tempo che arrivasse sul piccolo schermo. Certo, viene raccontata una piccola parte del lavoro, talvolta con superficialità soprattutto nelle tematiche trattate. Anzitutto, Mina Settembre abbraccia una competenza lavorativa che non spetta ad un assistente sociale del consultorio bensì del comune, e questo và chiarito, le competenze sono diverse in base ai settori e agli ambienti di lavoro, a ciò corrispondono anche le responsabilità. Ma in Mina Settembre si ritrova quella che è la mission dell’assistente sociale, và riconosciuto che lei scende sul territorio, nei quartieri, nelle situazioni, bussa alle porte e utilizza lo strumento tipico della professione: la visita domiciliare. Insomma, le suole delle scarpe le consuma e talvolta si espone al rischio. E sì, gli assistenti sociali devono battere il territorio dove lavorano, così si crea presenza, segno che le istituzioni esistono e sono al fianco ma controllano anche, lo conoscono tra peculiarità ma anche difficoltà, intercettando bisogni tra quelli noti e quelli nuovi, cercando soluzioni e reti di contatti e di rapporti, con l’unico vero obiettivo: aiutare l’altro. Ma è anche rischio, ogni qualvolta si bussa ad una porta non si sa mai chi ci sia dall’altra parte e con quale atteggiamento o accoglienza, ogni bisogno è vissuto da ogni essere umano in modo diverso, anche in ufficio piombano persone con irruenza, aggressività, ferocia, con giornate ad alta tensione e immensa paura che molti professionisti si portano a casa, spesso senza alcuna tutela o riconoscimento. Esisterebbe l’indennità di rischio, che pochissimi realmente percepiscono. Si rilega spesso alla consapevole scelta di fare l’assistente sociale, dimenticandosi che anche gli assistenti sociali hanno diritti e necessitano di tutele. Ecco la fiction pone spunti a chi è addentrato in questo lavoro ma non solo a chi lo vive da dentro, anche a molti dirigenti, responsabili e politici, che troppo spesso parlano di sociale o vedono gli assistenti sociali come la panacea di tutti i mali, come la fatina turchina che risolve ogni cosa, poco importa se non ha spazi, mezzi, strumenti e fondi per aiutare. E si, perché anche Mina Settembre, ha aperto uno spaccato sull’argomento. Mancano le case popolari e si crea una lotta tra immigrati assegnatari di alloggi popolari e una famiglia napoletana costretta a vivere in barca da tre anni coi suoi tre figli. E’ qui che viene fuori il senso di impotenza di un assistente sociale che vorrebbe poter aiutare ma non può farlo perché i fondi sono pochi, risicati e non coprono tutti, la necessità, dunque, di dover lasciare fuori dalla graduatoria qualcuno, ma quel qualcuno sono famiglie che necessitano. E’ un copione che si ripete per ogni cosa dai pacchi alimentari, ai tirocini di inclusione sociale, ai bonus sociali. È una guerra di poveri. All’assistente sociale il compito dell’istruttoria, delle graduatorie e infine di accogliere la rabbia, la frustrazione e le storie, talvolta toccanti della vita di molti utenti che necessitano e a cui non si può dare una risposta. Il solo ascolto non consola e non risolve la disperazione e la povertà. Emotivamente è toccante per un assistente sociale, non ci allena mai alle lacrime degli altri, alla disperazione altrui, ai problemi infiniti e ingarbugliati delle altre persone, con un senso talvolta di impotenza che pervade e che delude in prima persona il professionista. Difatti, nella fiction quest’anno arriva una nuova new entry, una nuova e giovane assistente sociale, segno che la professione, finalmente, si apre a nuove assunzioni, rinforza gli organici, arrivano professionisti giovani neo universitari che con preparazione e idee nuove approdano nel mondo del lavoro sociale. E’ proprio lei che ci spinge a riflettere su come questa professione ha un forte impatto che spesso porta gli assistenti sociali a chiedersi in quale direzione sta andando e talvolta incontrando titubanze su se stesso, su ciò che credeva di essere, in una sorta di crisi d’identità e professionale che spesso vive in solitudine perché la mole di lavoro è tanta e si ritrova come un criceto in gabbia a correre dietro alle scadenze dell’autorità giudiziaria, ai servizi che devono partire, alle graduatorie, col burn out che è dietro l’angolo e tutto prende il sopravvento. La fiction quest’anno, seppur con iniziale punta ha trattato molte tematiche sociali attuali, dalla violenza intra familiare a cui assiste un bambino che da ragazzino tende a rimuovere il ricordo, incolpando la madre, idealizzando il padre, ma nei comportamenti è aggressivo, non riesce a controllare la rabbia ed esplode rischiando di ferire anche l’assistente sociale durante una visita domiciliare. Un tema accompagna tutte le puntate ed è quello dell’adozione. Mina e il marito, Domenico, ginecologo dello stesso consultorio, hanno già in affido Viola, un’adolescente dal passato burrascoso, seguita proprio da Mina, che nella precedente serie ha ricevuto anche un provvedimento disciplinare proprio sull’argomento. La coppia decide di avviare le pratiche per l’adozione della ragazzina, ormai integrata nella loro famiglia, ma che nasconde dentro di sé le domande tipiche e il profondo desiderio di conoscere il suo vissuto e la madre biologica. A questo non hanno fatto caso Mina e Domenico, spinti dal profondo amore e dal loro gesto. La ragazzina, accedendo per caso alla sua cartella sociale scopre l’identità della madre, alla quale si presenta come Margherita e le viene proposto per qualche ora a settimana il lavoro di baby sitter, all’oscuro dei suoi genitori affidatari. Mostrandoci come la ricerca della propria identità emerge nonostante ogni forma di amore possibile, restituendoci la delicatezza profonda dell’affido e dell’adozione, che per quanto gesti di profondo amore necessitano di un lavoro introspettivo profondo e la consapevolezza che si necessita di un lavoro costante di accompagnamento delle famiglie, che non vanno per nulla al mondo lasciate sole quando il bambino fa ingresso e quindi, di quanto siano importanti progetti e fondi di finanziamento che rafforzino il Centri per le Famiglie e i sostegni e gli interventi di accompagnamento in tema di affido e adozione. Nessun genitore nasce ‘mparato, si dice a Napoli, ricordiamocelo. La bugia della giovane protagonista mostra anche un altro aspetto, quanto gli adolescenti siano scaltri e bravi a mentire, creandosi realtà che sfuggono agli adulti e quanto quest’ultimi siano troppo presi dalla vita frenetica che li assorbe, restituendoci genitori distratti e poco sintonizzati sui bisogni e i malesseri dei figli.