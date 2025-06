Minacce a figlia, Meloni: politica si unisca contro clima violento

Roma, 31 mag. (askanews) – “Questo non è scontro politico. Non è nemmeno rabbia. E’ qualcosa di più oscuro, che racconta un clima malato, un odio ideologico in cui tutto sembra lecito, anche augurare la morte a un figlio per colpire un genitore”. E’ quanto scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni postando il titolo del Tempo che riprende il post social di un anonimo che augura alla figlia della premier di fare la fine della “ragazza di Afragola”.

“Ed è contro questo clima violento che la politica, tutta, dovrebbe sapersi unire. Perchè esistono confini che non devono essere superati mai. E difenderli è una responsabilità che va oltre ogni appartenenza”, conclude.