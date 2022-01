Minacce a immunologa Viola, Cittadini (Aiop) “Vile attacco a scienza”

ROMA (ITALPRESS) – “Esprimo piena solidarietà e vicinanza all’immunologa Antonella Viola, vittima di vergognose minacce da parte di no vax per le sue posizioni a favore della vaccinazione dei bambini e ora costretta a vivere sotto scorta. Si tratta di un vile attacco alla scienza e alla ricerca, che inasprisce ulteriormente un clima di tensione che nel corso di questi due anni di pandemia ha alimentato scontri sociali irresponsabili e inaccettabili”. Così Barbara Cittadini, presidente di Aiop, l’Associazione italiana ospedalità privata in merito alle minacce di morte ricevute dall’immunologa padovana Antonella Viola.

“Bisogna continuare con la campagna vaccinale – aggiunge – avviata dal Governo, che sta contenendo gli effetti più gravi del Covid-19. Mi auguro che i responsabili di questo spregevole atto intimidatorio vengano presto identificati”.

(ITALPRESS).