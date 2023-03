Minacce ultras Feyenoord, Gasparri: Blocco immediato per tifosi olandesi

“Blocco immediato e totale per i tifosi olandesi in vista della partita di aprile di coppa con la Roma. Le minacce di gruppi di ultras impongono misure drastiche e immediate. Già anni fa gli olandesi fecero danni enormi nella Capitale. Ora nessuna esitazione. Vigilanza e porte chiuse. Napoli insegna. Quella feccia non doveva mettere piede nella città partenopea. Altri criminali non devano arrivare a Roma. Altro che cortei e ‘contenimenti’. Stazioni, aeroporti, caselli autostradali chiusi per teppisti e per eventuali fiancheggiatori nostrani. L’avviso va recapitato anche all’incapace presidente dell’Uefa, il temerario Ceferin che si deve dimettere subito dopo le affermazioni assurde contro l’Italia in difesa di tifoserie devastatrici. Costui è indegno del ruolo ricoperto. Porte sigillate contro i vandali. Auspico risposte immediate dai vertici istituzionali. Nessuno avrà alibi”. Così, in una nota, il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri (FI) in vista del confronto tra la Roma e il Feyenoord, valido per i quarti di finale di Europa League.