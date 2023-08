Minacciano il tassista, poi bucano le ruote dell’auto: identificati e denunciati tre ventenni

Questa notte 3 ventenni di Quarto sono stati denunciati per minaccia aggravata, danneggiamento e porto di armi. Nei pressi dell’ingresso di una discoteca di Casamicciola recentemente agli onori della cronaca, si sono avvicinati a un tassista e lo hanno minacciato con un coltello. Senza apparente motivo. Con la stessa arma hanno forato uno degli pneumatici. I carabinieri li hanno identificati, rintracciati e denunciati. Sempre questa notte, i carabinieri hanno denunciato un napoletano per procurato allarme. Ha chiamato il 112 chiedendo l’intervento di una pattuglia dicendo di aver subito una rapina. Dalla visione delle immagini i militari hanno scoperto che nessuna rapina era stata perpetrata. L’uomo ha poi ammesso di aver inventato tutto per giustificare lo smarrimento di una piccola quantità di denaro contante.