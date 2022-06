Minà’s Rewind, Gianni Minà lancia campagna di crowdfunding per digitalizzare il suo archivio di materiali inediti

Gianni Minà – giornalista, scrittore e conduttore televisivo italiano – ha lanciato una campagna di raccolta fondi su Produzioni dal Basso – prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation – per realizzare il progetto Minà’s Rewind, ovvero la digitalizzazione del suo immenso archivio di materiali inediti, messo insieme in oltre 60 anni di carriera. Minà’s Rewind consiste nel recupero del materiale di un giornalista che ha sviluppato nel tempo un modo di raccontare con un nuovo linguaggio le gesta e le voci di chi ha cercato di cambiare la storia. Attraverso il racconto di questi uomini, si racconta la storia di un Paese e di parte del mondo. Gianni Minà ha prodotto più di mille ore tra servizi di telegiornali, programmi televisivi e documentari, sottolineando personaggi e fatti che hanno attraversato più di sessant’anni di storia italiana e non solo. Ha collezionato molti scoop e intervistato personalità irraggiungibili: da Maradona a Fidel Castro, da Robert De Niro a Sergio Leone, da Muhammad Ali a Pietro Mennea. Ha esercitato una professione nell’unico modo possibile, il suo, e osservando la sua lunga carriera si è trattato di un modo vincente. Il progetto, con l’ambizioso obiettivo iniziale di 30.000 euro, prevede il raggruppamento di tutto il materiale inerente la produzione di Gianni Minà, la trascodifica di tutto il materiale filmico su supporti diversi (vhs, mini-dv, betamax, eccetera, …”) e l’archiviazione di tutto il materiale inerente la produzione di Gianni Minà secondo un ordine ragionato, cronologico e/o di settore (giornalistico, sportivo, culturale, musicale, ecc.) da ospitare sul sito e sui suoi canali social ufficiali. L’iniziativa fa parte di un progetto più ampio basato sulla memoria di Gianni Minà, costituita dai suoi articoli, libri, interviste, documentari, partecipazioni, numeri di Latinoamerica.