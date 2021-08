Mine & Yours Group porta al Dubai Harbour la migliore cucina italiana con “L’Amo Bistrot del Mare”

Mine & Yours Group, marchio italiano dell’ospitalità di lusso in rapida ascesa, annuncia l’apertura di un nuovo ristorante italiano – L’Amo Bistro Del Mare – all’interno del Dubai Harbour, il più grande porto turistico del Medio Oriente. Il progetto verrà realizzato in collaborazione con Sunset Hospitality (SGH), importante Gruppo degli Emirati Arabi con all’attivo numerosi brand internazionali. L’Amo Bistro Del Mare, la cui inaugurazione è prevista il prossimo novembre, punta a portare anche nel cuore di Dubai la cultura enogastronomica e l’atmosfera tipica dei ristoranti delle località di mare del Sud Italia grazie a una proposta food & beverage autentica ma al contempo moderna e vivace. Stefano Cuoco, Global Managing Director e COO di Mine & Yours Group ha dichiarato: “Siamo estremamente entusiasti della partnership con Sunset Hospitality Group in questo progetto unico nel suo genere. La nostra seconda apertura a Dubai è una grande opportunità per rafforzare la presenza di Mine & Yours Group nella scena gastronomica di alto profilo degli Emirati Arabi.”