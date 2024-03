“MinervaS”, l’App made in Salerno aiuta a ottimizzare i consumi di carburante

Aiutare i trasportatori a ridurre i consumi di carburante. E l’obiettivo di “MinervaS”, spin-off dell’università di Salerno, che in poco tempo ha bruciato le tappe: partita dal piccolo polo di Fisciano, oggi proprietaria del brevetto di una soluzione tecnologica che si traduce in una app per iOS e Android e funziona un po’ come un navigatore: attraverso un sistema cromatico intuitivo, suggerisce al conducente – con il suo sistema di eco-driving adattivo in tempo reale – quando premere sull’acceleratore e quando rallentare, gli indica il tragitto migliore e, in generale, la velocità di crociera ideale. A fine corsa, attraverso una dashboard di controllo, al driver viene restituito il report del viaggio utile per la reportistica ESG, la quantificazione aziendale dell’impronta ambientale, in particolare nell‘emissione di CO2.

immettere nell’ambiente oltre 20mila tonnellate di CO2 all’anno. E con l’ausilio dell’Intelligenza artificiale, c’è un servizio di analisi predittiva di consumi ed emissioni. Così oggi MinervaS è uno dei fiori all’occhiello della Campania dell’innovazione: la regione è prima al Sud per numero di brevetti depositati (2.782 tra il 2010 e il 2020), terza in Italia per startup innovative (sono 1.465, il 10,6% del totale nazionale) e di incubatori certificati.

MinervaS ha già varcato i confini nazionali: ufficio operativo a Monaco, collaborazioni negli Usa, un team multidisciplinare che si va allargando.

