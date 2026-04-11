Minetti graziata da Mattarella,gravi motivi salute di familiare minore

Roma, 11 apr. (askanews) – Nicole Minetti, ex consigliera regionale della Lombardia, condannata in via definitiva per peculato e induzione alle prostituzione nell’ambito del processo Ruby bis, è stata graziata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lo conferma, in una nota, l’ufficio stampa del Quirinale precisando che “la concessione dell’atto di clemenza – in favore del quale si è espresso il competente Procuratore generale della Corte d’appello in un ampio parere – si è fondata anche sulle gravi condizioni di salute di uno stretto familiare minore della Minetti che necessita di assistenza e cure particolari, presso ospedali altamente specializzati”.

“La normativa a tutela dei dati sensibili dei minori non consente di rendere noti dettagli sulle condizioni di salute del minore”, conclude la nota.