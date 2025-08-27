Mini 66 anni di piacere di guida, stile e individualità

MILANO (ITALPRESS) – Il 26 agosto 1959 la British Motor Corporation presentava al pubblico la prima Mini della storia. Nessuno avrebbe potuto immaginare l’impatto che l’innovativo progetto dell’ingegnere britannico Alec Issigonis avrebbe avuto sull’industria automobilistica.

Oggi, a 66 anni dal debutto dell’ormai leggendaria Mini Classica, il marchio Mini celebra una storia fatta di successi sportivi, innovazioni visionarie, design rivoluzionario e, soprattutto, inconfondibile piacere di guida.

Con il rilancio della gamma negli ultimi due anni, MINI ha saputo rinnovare il proprio linguaggio stilistico senza tradire il suo patrimonio storico. La nuova generazione della Mini Cooper e della MINI Countryman, la world premiere della Mini Aceman – il primo crossover compatto premium – e il lancio della nuova MINI Cabrio dimostrano come tradizione e innovazione possano convivere perfettamente nel presente.

I nuovi modelli John Cooper Works confermano l’expertise sportiva del brand. Lo dimostra anche il recente secondo posto nella sua categoria alla 24 Ore del Nùrburgring: una prova concreta di quanto il DNA racing sia ancora oggi parte integrante dello spirito Mini. Nel giorno del suo 66° compleanno, il marchio guarda con orgoglio alla propria evoluzione e alla crescita dell’offerta elettrificata. Mini ha saputo dimostrare che il celebre “go-kart feeling” è possibile anche con una guida 100% elettrica.

