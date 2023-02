Mini, cerchi in lega alluminio riciclato per Cooper SE Cabrio

MILANO (ITALPRESS) – La nuova Mini Cooper SE Cabrio sarà il primo modello di serie a essere prodotto con cerchi in lega realizzati interamente con alluminio riciclato. I primi cerchi in lega leggera in alluminio 100% riciclato per un veicolo di serie sono realizzati collaborazione con il produttore di cerchi Ronal. L’uso di alluminio riciclato non solo preserva le materie prime, ma elimina anche il processo di elettrolisi, particolarmente dispendioso in terMini energetici e normalmente necessario per produrre leghe leggere. La combinazione di ruote leggere realizzate al 100% in alluminio riciclato con inserti in vero metallo ottimizzati dal punto di vista aerodinamico e una calotta centrale dal design innovativo, offre un punto di forza unico che distingue chiaramente il modello dalla concorrenza. Realizzate interamente in lega leggera riciclata, le ruote soddisfano completamente i requisiti strutturali e gli elevati standard qualitativi del Bmw Group, mentre gli intarsi ottimizzano le proprietà aerodinamiche del veicolo, aumentando così la portanza della Mini Cooper SE Cabrio. In altre parole, gli innovativi cerchi in lega contribuiscono a ridurre l’impronta di carbonio del veicolo sotto molteplici aspetti, sia in fase di produzione sia durante la guida. Grazie all’utilizzo di materiali riciclati con un’impronta di carbonio inferiore a 0,16 kg di carbonio per chilogrammo di alluminio, il fornitore è riuscito a ridurre le emissioni dello stabilimento di produzione fino al 75% rispetto a cerchi prodotti in modo tradizionale. In terMini concreti, ciò significa che le emissioni di carbonio sono passate da circa 130 kg a circa 30 kg. Anche gli stessi cerchi in lega potranno essere completamente riciclati alla fine del loro ciclo di vita. Il Bmw Group apre la strada al riutilizzo di materiali di qualità. L’utilizzo di cerchi in alluminio riciclato al 100% in una piccola serie è la prima prova della fattibilità degli ambiziosi obiettivi di sostenibilità e di economia circolare. Allo stesso tempo, l’anteprima mondiale della Mini Cooper SE Cabrio getta le basi per l’ampliamento dell’innovativo processo di produzione da utilizzare nei futuri modelli di serie.

