Mini Cooper E Classic, efficiente e dinamica

MILANO (ITALPRESS) – La Mini Cooper completamente elettrica combina una guida moderna ed ecologica con un piacere di guida tipico del marchio. Come tutta la nuova famiglia di modelli Mini, anche la Mini Cooper E è disponibile in quattro allestimenti ridisegnati. Il Classic Trim offre colori di carrozzeria espressivi e finiture del tetto a contrasto. Il design puristico dell’iconico modello Mini a tre porte è particolarmente espressivo nel colore Sunny Side Yellow, con tetto a contrasto e calotte degli specchietti retrovisori in bianco.

In questo livello di allestimento, le superfici dell’abitacolo sono rivestite con materiale a maglia bicolore nero e blu.

Questo crea un elegante contrasto con i sedili in pelle sintetica di alta qualità realizzati in Vescin. Questi ultimi sono disponibili in grigio o nero con un motivo a pied-de-poule traforato. Una carreggiata maggiorata e un passo più lungo ottimizzano la dinamica nelle situazioni di guida più impegnative. Con un contenuto energetico di 40,7 kWh, la batteria aggiunge un’autonomia di 305 chilometri nel ciclo di prova WLTP. L’unità elettrica da 135 kW/184 CV può accedere in qualsiasi momento alla coppia massima di 290 Nm. Di conseguenza, il veicolo accelera da 0 a 100 km/h in 7,3 secondi. Nella parte anteriore, i fari rotondi Mini e la griglia anteriore ottagonale formano il caratteristico volto Mini. Con una firma luminosa unica, i fari a LED accentuano l’aspetto distintivo della Mini Cooper E. Sono disponibili diversi design ottimizzati dal punto di vista aerodinamico per cerchi di dimensioni comprese tra 16 e 18 pollici. L’Active Cruise Control controlla automaticamente la distanza dal veicolo che precede e monitora continuamente la strada. In questo modo, le situazioni potenzialmente pericolose nel traffico intenso possono essere identificate tempestivamente. Il Parking Assistant riconosce automaticamente gli spazi di parcheggio e si occupa del processo di parcheggio automatico premendo un pulsante.

(ITALPRESS).

– Foto: ufficio stampa Mini –