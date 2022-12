Mini espande la sua piattaforma Urban-X

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Urban-X by Mini ha annunciato il nuovo Mini Impact Program per sostenere gli imprenditori con idee che migliorano la vita urbana in tutto il mondo. A partire da Singapore, Indonesia, Francia e Italia, questo programma è un’espansione della piattaforma Urban-X che lavora per sostenere lo sviluppo della tecnologia specializzata in ambito climatico e per risolvere le sfide più difficili nelle città. Per il programma pilota di quattro settimane, Urban-X ha collaborato con i mercati dove Mini è presente per identificare quattro startup che operano nel campo della tecnologia urbana. Gli esperti di URBAN-X hanno fornito una guida personalizzata alle startup selezionate per mettere a punto le loro soluzioni. Le quattro startup sono state: Dulang: con sede in Indonesia, Dulang consente alle persone di fare scelte migliori quando si tratta di elettronica usata, sia attraverso la riparazione, la vendita di seconda mano, le donazioni, lo scambio o il riciclo, riducendo in modo significativo la quota di rifiuti che finisce nelle discariche.

FabBRICK: con sede in Francia, FabBRICK utilizza una tecnologia brevettata per trasformare gli scarti tessili dell’industria della moda in blocchi decorativi e funzionali delle dimensioni di un mattone che possono essere utilizzati per creare rivestimenti interni, mobili, sistemi espositivi e altri prodotti. Humfree: Con sede a Singapore, Humfree sviluppa e progetta scooter elettrici accessibili all’acquisto, dato che la maggior parte degli attuali scooter elettrici viene utilizzata come prodotto a noleggio e non se ne fa un uso continuativo. Wiseair: Con sede in Italia, Wiseair misura la qualità dell’aria esterna nelle città e aiuta gli amministratori locali e le comunità a creare e promuovere iniziative e politiche per l’aria pulita con la sua piattaforma ido.

“Dopo aver sostenuto numerosissimi fondatori di startup nella costruzione di soluzioni innovative ed espandibili negli ultimi sei anni, volevamo contribuire a rafforzare ancora di più le startup emergenti, soprattutto nei settori della sostenibilità, dato che la richiesta di combattere il cambiamento climatico non è mai stata così pressante”, ha dichiarato Sarah Schappert, direttore di Urban-X Europe. “Rispondendo alla richiesta di portare Urban-X nei vari Paesi in cui Mini è presente, abbiamo ampliato a livello globale la piattaforma Urban-X con questo MINI Impact Program, un’estensione che ci permette di massimizzare il nostro impatto tra le crescenti sfide climatiche nelle città di tutto il mondo”. L’Impact Program è l’ultimo di una serie di aggiornamenti del programma.

