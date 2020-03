Mini full electric e “La prima svolta di Fellini”

Mini, dopo l’enorme successo riscosso dalla prima stagione di “Prime Svolte”, il branded content podcast realizzato nel 2019 col supporto di ForTune, startup che propone branded podcast e tool per la pubblicazione e la distribuzione di contenuti audio, annuncia oggi una nuova serie. “Quella Svolta che…” è l’incipit con il quale iniziano 8 racconti di persone che, in un momento preciso del loro percorso, hanno saputo cambiare direzione e dare una svolta importante alla loro vita, esplorando nuove strade, non fermandosi mai, superando le convenzioni, innovando e stupendo, ma soprattutto arrivando fino in fondo, dove i sogni diventano veri. Come la Nuova Mini Full Electric, nata per offrire una svolta elettrizzante e sostenibile alla mobilità. È in occasione della presentazione stampa della MINI Full Electric, che si terrà a Rimini nelle prossime settimane, che il brand britannico ha scelto di realizzare il primo podcast della serie 2020: “La prima svolta di Federico Fellini”, per celebrare l’anniversario dei 100 anni del regista, che nasceva proprio a Rimini il 20 Gennaio 1920 e che ha fatto il giro di tutto il mondo raccontando l’Italia del suo tempo e, in molte pellicole, anche la sua Rimini.

Il podcast racconta la storia di un giovane ragazzo di Rimini e di come è diventato uno dei piú grandi registi di tutti i tempi. Un viaggio tra passato e presente inseguendo i sogni di un bambino che avrebbe cambiato la storia del cinema, scoprendo insieme la vita, la carriera e le paure di Federico Fellini e come il disegno abbia dato una svolta alla sua vita, non una ma ben due volte. A cavallo tra sogno e realtà. Perché il visionario è l’unico realista. “La prima svolta di Federico Fellini” è disponibile da oggi su Spotify, Apple Podcast, Spreaker, Google Podcast: https://gopod.me/MINI-fellini. Mini, in occasione del lancio della prima vettura Full Electric è stata il primo brand automotive a intraprendere la direzione della comunicazione unconventional, fuori dai normali clichè della radio e dei video, oltrepassando i classici canoni per creare un elettrizzante contenuto audio, in grado di raccontare una storia in linea con i valori del brand e trovando nell’audio il partner ideale per comunicare in movimento.

Il progetto di Mini e ForTune, oltre allo sviluppo di un’app per ascolto podcast integrata tramite Apple CarPlay, ha visto la realizzazione di una serie audio inedita con 7 puntate chiamata “Prime Svolte”, disponibile su tutte le principali piattaforme di ascolto quali Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Spreaker.

Prime Svolte ha riscosso grandissimo successorientrando tra le più importanti classifiche di ascolti di iTunes e Spotify e selezionata da Apple tra i migliori 25 Podcast in Italia del 2019. Sistema di navigazione standard, Mini Connected Services

L’equipaggiamento di serie della Nuova Mini Full Electric comprende un sistema di navigazione, nonché il display centrale e i servizi MINI Connected specificamente orientati all’elettromobilità. Il sistema di navigazione standard MINI Connected Navigation include un touchscreen da 6,5 pollici nella consolle centrale che consente di utilizzare il servizio Real Time Traffic Information, nonché la piattaforma Internet MINI Online e l’Apple CarPlay. La connessione del telefono cellulare implica anche l’aggiornamento automatico della mappa di navigazione del veicolo.

I Remote Services consentono al conducente di visualizzare i dettagli dello stato di carica della batteria e l’autonomia su uno smartphone tramite l’app MINI Connected ed è anche possibile generare statistiche sul consumo energetico della vettura. Inoltre, è disponibile una mappa che mostra le stazioni di ricarica pubbliche nelle vicinanze del veicolo. Non solo è possibile attivare da remoto i fari, il clacson, il sistema di ventilazione e la funzione blocco/sblocco della portiera, ma anche la funzione di pre-condizionamento interno. Quando il veicolo è collegato alla rete elettrica, il conducente può anche controllare il processo di ricarica tramite i Remote Services. L’optional Mini Connected Navigation Plus include anche uno schermo a colori da 8,8 pollici e la funzione Wireless Charging.

