Mini piastrine in 2D per stimolare la creatività, nasce Lego Dots

Roma, 28 gen. – (Adnkronos) – E’ stato lanciato oggi a Londra presso Coal Drops Yard in Kings Cross a Londra un nuovo concept di gioco di Lego Group – Lego Dots con l’installazione creativa dell’artista Camille Walala. Il risultato è ‘House of Dots’: una casa fantastica composta da cinque stanze distribuite in otto container, dove ogni elemento, a partire dalle pareti, pavimenti, tappeti, cornici e mobili è stato personalizzato in un mashup di Lego Dots, un trionfo di motivi e colori, elementi distintivi delle opere di Walala.

Lego Dots nasce dal gioco ‘tradizionale’ Lego System e, come per tutte le costruzioni Lego, lascia ai bambini infinita libertà di espressione. E’ possibile scegliere ciascun piccolo elemento separatamente e creare ogni volta qualcosa di nuovo, stimolando la creatività e la fiducia nelle proprie capacità. Lego Dots si inserisce in una nuova dimensione ‘arts & crafts’ basata su un concetto di gioco di personalizzazione con mini piastrine in 2D, che offre ai bambini un pattern creativo per esprimere la propria personalità.

La nuova linea comprende tante piastrine colorate dalle forme differenti, con una gamma che spazia dai braccialetti personalizzabili agli accessori per la stanza con superfici da decorare per esprimere la propria fantasia. Per catturare l’attenzione ed entusiasmare ancora di più i giovani creativi, sono stati introdotti oltre trenta mini elementi decorativi con espressioni facciali, note musicali, pianeti cosmici, notti stellate, impronte di zampe, arcobaleni giocosi e tanto altro ancora.

“Siamo veramente emozionati di presentare un nuovo concept di costruzioni arts & craft. Con Lego Dots offriamo ai bambini una tela creativa, un gioco, che permette loro di esprimersi con modelli, colori e design infiniti. Camille Walala è stata la scelta perfetta con cui collaborare per annunciare al mondo il nuovo gioco, dato che lei stessa, con la sua arte, ha dimostrato come l’avere fiducia nella fantasia sia travolgente. Camille ha creato qualcosa di straordinario e divertentissimo e non vediamo l’ora che i nostri fan inizino a esplorare questo nuovo universo, da cui possono trarre ispirazione” afferma Lena Dixen, senior vice president e head of product & marketing development di Lego Group.