Mini presenta one-off della Cooper SE Cabrio

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Mini presenta per la prima volta la Cooper SE completamente elettrica in versione cabrio giusto in tempo per l’estate. Non come auto di serie, ma come esemplare unico che mostra come potrebbe continuare la trasformazione del marchio premium in completamente elettrico e rendere elettrificata anche la classica guida sportiva. Con quattro posti aperti, è l’unica cabrio premium al mondo con una trasmissione completamente elettrica nel segmento delle piccole auto. Con questa vettura di punta, il marchio britannico unisce per la prima volta la sportività classica, il massimo divertimento di guida a cielo aperto e la mobilità elettrica senza emissioni locali. Il modello unico sarà presentato per la prima volta al pubblico in occasione dell’ormai classico evento “Mini Takes the States” negli Stati Uniti. Le strade tortuose tra Burlington, nel Vermont, e Greenville-Spartanburg, in South Carolina, sono perfette per toccare con mano il tipico go-kart feeling di Mini, a bordo di una Cooper SE Cabrio.

Questo esemplare è basato sulla carrozzeria della Cooper S Cabrio. La Mini Cabrio elettrificata ha le stesse dimensioni di 3.863 mm di lunghezza con un passo di 2.495 mm, una larghezza di 1.727 mm e un’altezza di 1.415 mm. Anche il volume di carico del bagagliaio rimane invariato a 160 litri. La tecnologia di propulsione proviene dai centri di competenza per la mobilità elettrica del BMW Group a Dingolfing e Landshut. La MINI Cooper SE Cabrio utilizza gli stessi componenti di propulsione della MINI Cooper SE a tre porte. La distribuzione del carico sull’asse, eccezionalmente armoniosa grazie al piccolo motore elettrico, favorisce la maneggevolezza e la facilità di controllo. Anche con la capote abbassata.

Il motore elettrico da 135 kW/184 CV, come nella MINI Cooper SE, porta la maneggevolezza e il caratteristico go-kart feeling nel mondo della mobilità elettrica e consente un’accelerazione da fermo da 0 a 100 km/h in 7,7 secondi. Con un’autonomia di 230 chilometri determinata nel ciclo di prova WLTP, sono possibili escursioni a cielo aperto sia in ambiente urbano che oltre i confini della città. La MINI Cooper SE Cabrio combina il divertimento di guida a cielo aperto con funzionalità intelligenti. La capote in tessuto, completamente elettrica e quindi particolarmente silenziosa, può essere aperta e chiusa in 18 secondi. Premendo un pulsante, la capote può essere attivata fino a 30 km/h e consente tre impostazioni: aperta, chiusa o come tetto apribile.

Con questa one-off, Mini si rivolge alla comunità sempre più numerosa di fan del marchio che amano il divertimento di guida all’aria aperta e, allo stesso tempo, contribuisce ad elettrizzare il mercato globale dei veicoli – in modo sostenibile, trasparente e comprensibile.

foto: ufficio stampa Bmw Group Italia

(ITALPRESS).