Mini svela i primi elementi di design dei futuri modelli

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Mini offre un’anteprima dell’innovativo design della prossima famiglia di modelli completamente elettrici: Charismatic Simplicity è il linguaggio di design semplificato che si concentra sull’essenziale. Ogni nuovo modello Mini acquisisce un forte carattere individuale che si esprime in dettagli di design distintivi, emanando al contempo individualità e una chiara connotazione del brand. I materiali sostenibili sono un’altra parte essenziale del nuovo linguaggio di design. “Con il nostro nuovo linguaggio di design Charismatic Simplicity, stiamo ridisegnando completamente l’iconica Mini. Il nostro approccio purista e progressista combina la semplicità degli elementi funzionali con la passione per cui è rinomata”, afferma Oliver Heilmer, Head of Mini Design. “Siamo convinti che la riduzione consapevole a pochi ma espressivi elementi consenta innovazioni prima impensabili”. Al centro dell’abitacolo visivamente ridotto c’è il display circolare della strumentazione centrale, icona di Mini, che sarà reinterpretato sotto forma di display Oled nella prossima famiglia di modelli. Mini è la prima casa automobilistica al mondo a offrire un display touch con una superficie circolare completamente utilizzabile. Il display Oled ha un diametro di 240 millimetri e combina le funzioni del quadro strumenti e del monitor di bordo. Il design elegante e l’aspetto senza cornice gli conferiscono un aspetto particolarmente ricercato. Il comando a sfioramento consente un’interfaccia utente completamente nuova e minimalista che controlla anche le funzioni integrate di infotainment e clima. Con la plancia purista che funge da palcoscenico per il display centrale circolare, Mini continua la tradizionale eredità di design della Mini classica.

Oltre al display centrale, anche il volante della prossima famiglia di modelli è stato radicalmente ridisegnato. La versione standard ha un design a due razze. L’allestimento opzionale aggiunge una caratteristica finitura in tessuto come terzo elemento, oltre a una geometria sportiva. La prossima famiglia di modelli Mini ispira per la sua varietà di materiali e colori di alta qualità e sostenibili e per gli innovativi design dei tessuti. Il Vibrant Silver è un dettagliocromatico ricorrente, che aggiunge un tocco speciale con il suo aspetto metallico e scintillante, sia all’esterno che all’interno. La gamma di sedili è altrettanto varia. Una fresca combinazione di nuovi colori e motivi abbinati a elementi di stile classico come il motivo pied-de-poule crea un ponte tra il passato e il futuro. I pannelli laterali dei sedili laminati hanno un aspetto particolarmente pregiato e confermano l’attenzione ai dettagli. Come i braccioli integrati per la prima volta nei sedili, che contribuiscono all’atmosfera familiare dell’abitacolo.

Anche i cerchi in lega leggera, completamente ridisegnati, seguono il principio del nuovo linguaggio formale. I cerchi MINI della prossima famiglia di modelli non si concentrano più sulla natura scultorea della struttura a raggi, ma su un design grafico caratterizzato da forti contrasti di colore. Questo crea un’illusione di grandezza, che viene ulteriormente enfatizzata dalle razze che puntano verso l’esterno. Il design delle ruote, più sobrio e bidimensionale, contribuisce a migliorare le qualità aerodinamiche e ad aumentare l’autonomia grazie al suo design compatto e bidimensionale. Con questi innovativi elementi di design, Mini lascia già intendere il passo rivoluzionario che il principio della Charismatic Simplicity sta compiendo. Il nuovo linguaggio di design combina qualità, sostenibilità e reinvenzione puristica in una sintesi perfetta con il Dna storico del marchio.

