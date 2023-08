Mini, un grande salto nell’era digitale

ROMA (ITALPRESS) – La tecnologia Oled sbarca sulla Mini, che si prepara così al grande salto nell’era digitale. Si tratta del primo schermo di questa dimensione a disporre di questa tecnologia e utilizzato da tutti i nuovi modelli del marchio britannico. Al centro di tutto, la nuova strumentazione: il display circolare, con un diametro di 240 millimetri, dai colori intensi, si integra perfettamente all’interno dell’abitacolo, e può essere utilizzato comodamente sia dal guidatore sia dal passeggero anteriore. Dal display sarà possibile visualizzare le informazioni di funzionamento della vettura, oltre a poter gestire le funzionalità digitali messe a disposizione dall’infotainment. Al centro dello schermo si trova il menu di avvio, dove è possibile selezionare e avviare contenuti personalizzati scorrendo lateralmente mentre, passando il dito verso l’alto dal bordo inferiore dello schermo, si accede rapidamente ad altre funzioni: questo menù può essere attivato anche tramite il pulsante a stella sul volante. Lo schermo, inoltre, potrà essere utilizzato sia come interfaccia sia come cruscotto mostrando così informazioni come il consumo di carburante.

