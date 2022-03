Minibond, emissioni a livello pre Covid: raccolta da 1,6 miliardi di euro nel 2021

Le emissioni dei Minibond sono quasi ritornate ai livelli pre-Covid nel 2021, con una raccolta di 1 miliardo e 67 milioni di euro da 219 emissioni, in netta ripresa rispetto ai poco piu’ di 900 milioni da 191 emissioni del 2020. Sono i dati che emergono dall’Osservatorio Minibond della School of Management del Politecnico di Milano, che ha presentato questa mattina il suo ottavo report. Un’ulteriore spinta alla ripresa è arrivata dalla misura del Fondo Patrimonio Pmi di Invitalia, che fra il 2020 e il 2021 ha coinvolto 154 imprese, per un controvalore complessivo di 264,5 milioni di euro: emissioni non considerate nei numeri del Report a causa della standardizzazione di questi Minibond, ma a tutti gli effetti titoli di debito che hanno consentito di raccogliere risorse e acquisire nuove competenze sul mercato mobiliare per le Pmi. “L’industria dei Minibond ha recuperato i livelli pre-Covid e conquistato ulteriori posizioni – commenta Giancarlo Giudici, direttore dell’Osservatorio – c’e’ grande fermento: nuove emittenti si affacciano sul mercato, si ampliano i programmi di basket-bond, cresce la raccolta da parte dei fondi dedicati. Siamo convinti che ci sara’ una crescita importante per i Minibond green, in sinergia con gli investimenti europei dedicati al raggiungimento degli obiettivi dell’Accordo di Parigi sul cambiamento climatico”. Gia’ in questo Report viene dedicato uno spazio specifico ai Minibond “verdi”, emessi per finanziare progetti con impatto positivo sull’ambiente: quasi inesistenti fino al 2018, nel 2021 ne sono stati collocati 14, per un controvalore di 77,85 milioni di euro.

Campania seconda per emissioni

Per minibond si intendono i titoli di debito (obbligazioni e cambiali finanziarie) di importo inferiore a 50 milioni di euro, emessi da società italiane non finanziarie (in particolare società di capitale o cooperative aventi operatività propria) non quotate su listini aperti agli investitori retail, che rappresentano una forma di finanziamento alternativa e complementare al credito bancario per diversificare le fonti e accedere al mercato competitivo degli investitori professionali, per lo più in preparazione di successive operazioni più complesse come il private equity o la quotazione in Borsa. Con questi parametri, la ricerca ha identificato 832 imprese italiane che alla data del 31 dicembre 2021 – a partire da novembre 2012 – avevano collocato minibond, di cui 520 Pmi (il 62,5%). Solo nel 2021 le emittenti sono state 200 (di cui ben 163 si sono affacciate sul mercato per la prima volta), in aumento rispetto alle 173 del 2020: si tratta per il 52% di SpA, il 45% di Srl (tipologia in forte aumento) e il 3% di società cooperative. Si è visto un buon aumento delle emittenti che presentavano un fatturato di conto economico fino a 10 milioni di euro e c’è stato un recupero per le imprese con ricavi tra i 100 e i 500 milioni di euro.

Per quanto riguarda il settore di attività, il comparto manifatturiero è in testa (41,5% del campione 2021), seguito dal commercio (14%), mentre dal punto di vista geografico la Lombardia riconquista il primato per numero di emittenti (45), ceduto lo scorso anno alla Campania che ora torna seconda (39); terza l’Emilia Romagna (27).