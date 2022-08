Minisini oro e Cerruti argento nel sincro agli Europei di nuoto

ROMA (ITALPRESS) – Due medaglie per l’Italia nel solo tecnico di nuoto artistico agli Europei di Roma. Giorgio Minisini ha vinto l’oro nella prova maschile. L’azzurro, all’esordio internazionale nel singolo, ha incantato il pubblico del Foro Italico con l’esercizio “A Plastic Sea”, dominando con 85.7033 punti (26.4000 di esecuzione, 25.9000 l’impressione artistica, 33.4033 gli elementi). A completare il podio lo spagnolo Fernando Diaz Del Rio, medaglia d’argento con 79.4951 punti, e il serbo Ivan Martinovic, bronzo con il punteggio di 58.4951.

Nella gara femminile Linda Cerruti ha vinto la medaglia d’argento completando senza sbavature l’esercizio sulle note di “Gift of the Gods” di Two Steps from Hell & Nick Phoenix, conquistando 90.8839 punti (27.8000 di esecuzione, 27.4000 l’impressione artistica, 35.6839 gli elementi). La medaglia d’oro è andata al collo dell’ucraina Marta Fiedina con il punteggio di 92.6394; completa il podio l’austriaca Vasiliki Alexandri, bronzo con 90.0156 punti.

In chiusura di programma è arrivata la terza medaglia di giornata per l’Italia, uno splendido argento nell’highlights. Le azzurre Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murru, Enrica Piccoli, Federica Sala, Francesca Zunino hanno portato a termine senza sbavature l’esercizio sulle note di “Highlight Flags of Our Fathers di Rise of Evil” di Antongiulio Frulio, chiudendo al secondo posto con 91.7000 punti (27.7000 di esecuzione, 36.8000 l’impressione artistica e 27.2000 gli elementi). Titolo continentale per l’Ucraina con il punteggio di 94.0667, completa il podio la Francia, bronzo con 89.2000 punti.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).