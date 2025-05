Ministero Istruzione riconosce certificazione lingua inglese di Pearson

MILANO (ITALPRESS) – Pearson raggiunge un traguardo significativo nel panorama italiano delle certificazioni linguistiche: il Pearson English International Certificate (PEIC) è stato ufficialmente riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM). In un contesto in cui la domanda di certificazioni linguistiche è in costante crescita, le istituzioni necessitano di soluzioni affidabili e allineate alle competenze richieste dal mercato del lavoro, accademico e sociale. Il Pearson English International Certificate (PEIC), sviluppato in collaborazione con Edexcel, il principale ente britannico per le qualificazioni accademiche, e accreditato da Ofqual, l’autorità regolatrice del Regno Unito per esami e valutazioni, rappresenta una risposta concreta alle esigenze del mondo contemporaneo. A differenza degli esami tradizionali focalizzati sulla grammatica, il PEIC valuta l’inglese autentico utilizzato nella vita quotidiana, nel lavoro e nello studio, certificando le quattro competenze linguistiche (listening, reading, writing e speaking) in un’unica sessione. Allineato ai sei livelli del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (A1-C2), il PEIC offre una valutazione pratica e coinvolgente, preparando i candidati ad affrontare con successo sfide accademiche e professionali a livello internazionale. PEIC è la certificazione flessibile e riconosciuta, con validità senza limiti, che apre nuove opportunità agli insegnanti. Con date d’esame flessibili, opzioni digitali e una vasta rete di test center in tutta Italia, il Pearson English International Certificate (PEIC) semplifica il processo di certificazione per gli insegnanti. Grazie alla possibilità di sostenere l’esame sia in formato cartaceo (PBT) sia online (CBT), gli insegnanti possono scegliere la modalità più adatta alle proprie esigenze. In quest’ultimo caso, la sicurezza e la regolarità della sessione sono garantite dalla presenza di un proctor, un supervisore remoto qualificato che monitora lo svolgimento dell’esame in tempo reale.

I risultati sono disponibili in tempi rapidi, generalmente entro due settimane, con un report dettagliato delle prestazioni individuali e una certificazione cartacea inviata per posta. Inoltre, il PEIC è riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, rafforzando le credenziali degli insegnanti e aprendo nuove opportunità nel campo dell’istruzione. Riconosciuto da Ministeri, Governi e Istituzioni accademiche internazionali PEIC rappresenta quindi una nuova frontiera per l’apprendimento della lingua che, più di ogni altra, è oggi indispensabile per l’educazione, per il lavoro e anche per l’intrattenimento in tutto il mondo. “La certificazione delle competenze linguistiche sta assumendo un ruolo sempre più rilevante non solo nel contesto scolastico, ma anche nella società e nel mondo del lavoro. Il principio fondamentale si racchiude nel concetto di “learning-oriented assessment”, che considera la valutazione e la certificazione come parti integranti del processo di insegnamento e apprendimento. In tale prospettiva, il riconoscimento da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito delle certificazioni linguistiche, tra cui il Pearson English International Certificate, che rispondono ai requisiti previsti, rappresenta un valore aggiunto per l’internazionalizzazione del sistema educativo e formativo, favorendo la mobilità e la valorizzazione delle competenze a livello globale” afferma Letizia Cinganotto, docente di didattica delle lingue presso l’Università per Stranieri di Perugia, esperta di politiche linguistiche e innovazione didattica. “Siamo estremamente orgogliosi che il Pearson English International Certificate (PEIC) sia stato ufficialmente riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Questo riconoscimento conferma il nostro impegno costante nel fornire strumenti di valutazione linguistica di alta qualità, in linea con le esigenze del mondo accademico e professionale. Il PEIC rappresenta una certificazione moderna e flessibile, progettata per valutare le competenze comunicative reali degli studenti, preparando efficacemente gli insegnanti e i discenti alle sfide globali dell’educazione e del lavoro” – ha dichiarato Donatella Fitzgerald MBE, English Language Learning Consultant & Supervisor General Sales Management di Pearson in Italia. “In un mondo sempre più interconnesso, la padronanza dell’inglese non è solo una competenza linguistica, ma una chiave per accedere a opportunità accademiche e professionali a livello globale. Con il PEIC, offriamo una certificazione che riflette le reali esigenze comunicative del mondo contemporaneo, supportando studenti e insegnanti nel loro percorso verso il successo internazionale” – conclude Giovanni Rovelli, Senior Marketing Executive, Pearson Italia.

