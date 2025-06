Ministri Esteri Ue e Teheran discutono soluzioni per nucleare Iran

Continuano i raid e i bombardamenti da entrambe le parti

Ginevra, 20 giu. (askanews) – Le armi non tacciono e la voce della diplomazia è ancora debole. Nella notte c’è stata una nuova ondata di attacchi aerei israeliani contro l’Iran che hanno colpito depositi, siti di lancio di missili e il sito nucleare di Isfahan. L’Idf ha fatto sapere di avere distrutto oltre il 50% dei lanciatori di missili in Iran. Negli attacchi sarebbero stati uccisi Saeed Izadi e Behanam Shahriari, rispettivamente capo della divisione palestinese e comandante dell’unità di trasferimento di armi della Forza Quds del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica che finanziavano e fornivano armamenti ad Hamas.A questi attacchi ha risposto con durezza Teheran con un lancio massiccio di missili su Tel Aviv.Sul fronte diplomatico i negoziati vanno avanti ma con minimi spiragli di manovra. I ministri degli Esteri di Gran Bretagna, Francia e Germania hanno incontrato a Ginevra il ministro iraniano Araghchi.”Teheran è pronta a trattare con Stati Uniti solo quando Israele avrà smesso i suoi attacchi” ha detto Araghchi.Il presidente Trump ha ribadito la propria posizione sul fatto che l’Iran fosse a un passo dal possedere l’arma nucleare ma ha detto di ritenere difficile che gli europei siano d’aiuto nella trattativa per la pace.