Ministro Esteri palestinese a Onu: Israele minaccia nostra esistenza

“La Palestina affronta un piano per distruggerla”

Milano, 29 nov. (askanews) – “Un conflitto politico risolvibile si sta trasformando in un confronto religioso senza fine. Il nostro popolo si trova di fronte a una minaccia esistenziale. Non cadete in errore con tutti i discorsi sulla distruzione di Israele, è la Palestina che sta affrontando un piano per distruggerla”. Lo ha detto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite Riyad al-Maliki, ministro degli Esteri palestinese.”Ci è dovuto il rispetto della nostra dignità. Israele non ha il diritto di autodifesa contro un popolo che occupa”, ha affermato.