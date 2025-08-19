Ministro Giuli nomina il Cda dell’Istituto centrale per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale

Nominato con decreto del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, il consiglio d’amministrazione dell’Istituto centrale per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale. Il Cda è composto dal direttore dell’istituto, che lo presiede, da due membri designati dal ministro, da un membro designato dal Consiglio superiore “Beni culturali e paesaggistici” e da un membro designato dalla Conferenza Stato-regioni scelti tra esperti di chiara fama nel settore del patrimonio culturale, tra professori universitari o altre categorie di esperti nella materia di competenza dell’istituto. I nuovi componenti sono:

Vincenzina Diquattro , designata dal ministro della Cultura;

, designata dal ministro della Cultura; Fabio Le Donne , designato dal ministro della Cultura;

, designato dal ministro della Cultura; Guido Guerzoni , designato dal Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici;

, designato dal Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici; Alessandra Lucantonio, designata dalla Conferenza Stato-Regioni.