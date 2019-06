Il ministro Grillo: Napoli, l’Ospedale San Bosco va sciolto per infiltrazione mafiosa

Sciogliere per infiltrazione mafiosa l’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, dopo il maxiblitz di oggi contro la camorra in Campania che ha portato a 126 arresti. È quanto chiede il ministro della Salute Giulia Grillo, in un video sulla sua pagina Facebook. “Domani sarà convocato il Comitato nazionale per la sicurezza e l’ordine pubblico – sottolinea Grillo – ci sarà il procuratore Melillo che ha seguito le indagini e chiedo già di porre attenzione su questo ospedale: se è necessario, e a mio avviso lo è, si deve convocare il Comitato di accesso e immaginare di sciogliere per infiltrazione mafiosa l’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. E dare ai cittadini, finalmente, una sanità degna di questo nome”. L’ospedale in questione, ricorda il ministro, “è quello delle formiche, quello di plurimi episodi incresciosi. La camorra aveva deciso di lucrare sulla pelle dei malati, la cosa più immorale che si può immaginare. È una ferita quella che lascia una criminalità che si è impossessata di un ospedale, dando una mazzata alla qualità dei servizi. Questo ci deve dare il coraggio e la forza di combattere e migliorare. Negli anni qualcuno avrebbe dovuto avere più coraggio, evidentemente è mancato. ora bisogna ripartire da zero”.