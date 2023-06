Il ministro Santanchè ritira il Premio Pram 2023

Nella splendida cornice del Parco Termale Negombo di Lacco Ameno, alla presenza del Ministro del Turismo Daniela Santanchè, si è conclusa, sabato 24 giugno, la manifestazione culturale “Torri in Festa Torri in luce”, ideata dall’arch. Aldo Imer e giunta alla tredicesima edizione.

La kermesse, partita il 16 giugno, ha attraversato l’isola verde alternando a momenti di dibattito scientifico, i consueti eventi conviviali quali “VinArch”, quest’anno svoltosi a Punta Chiarito, dedicato al vino e all’archeologia, “Archifood”, showcooking dedicato ai sapori culinari della tradizione ischitana interpretata in maniera magistrale dagli cheff stellati Nino di Costanzo, Pasquale Palamaro e Nando Porcaro e dalla creatività attraverso le idee progettuali di “comunicare il Design” dedicate in questa edizione al packaging di essenze.

Nel corso della serata conclusiva, si è svolto, invece, un confronto tecnico-istituzionale, moderato dall’ing. Ettore Nardi e dal giornalista Massimo Zivelli, sui temi della salvaguardia, tutela e valorizzazione del territorio e delle risorse paesaggistiche e culturali dell’isola d’Ischia a distanza di pochi mesi dalla tragica alluvione di novembre dello scorso anno, a cui hanno partecipato il Ministro Santanchè, l’arch. Imer, il Sindaco di Lacco Ameno Giacomo Pascale, l’ing. Maurizio Di Stefano Presidente di ICOMOS, l’ing. Luigi Vinci Presidente dalla Fondazione Ordine Ingegneri di Napoli, i professori Massimo Pica Ciamarra, Edoardo Cosenza, Renata Picone, Andrea Pane, Massimo Losasso, Fabio Mangone, Andrea Maglio, Michelangelo Russo, Massimiliano Campi, Domenico Tirendi, Marina Fumo e l’arch. Serena Borea funzionaria della Soprintendenza Archeologia di Napoli.

Durante la serata sono stati, inoltre, consegnati i premi ai vincitori del concorso internazionale P.R.A.M., giunto alla dodicesima edizione, nonché un particolare riconoscimento al Ministro Santanchè, che si è detta “orgogliosa e felice di aver ricevuto ad Ischia il premio PRAM, per la campagna del Ministero che ha dato un contributo importante alla ripresa dei flussi turistici sull’isola. Il lavoro di squadra vince sempre”.

A conclusione della manifestazione l’arch. Imer ha ricordato gli ottimi risultati della kermesse e del concorso Pram e ha commentato: “Termina oggi la XIII edizione di Torri in Festa Torri in Luce, che ha visto, anche quest’anno, la partecipazione di tecnici, docenti universitari, imprenditori, rappresentanti delle istituzioni e ospiti nazionali e internazionali agli eventi culturali e alle serate conviviali. Siamo, inoltre, particolarmente entusiasti dei tanti progetti presentati da architetti e ingegneri, professionisti e neo laureati, per il PRAM e mi corre l’obbligo di ringraziare, tra i partner, l’Ordine degli Ingegneri di Napoli, la MAPEI, l’Associazione Culturale L’Isola delle Torri e l’ICOMOS. Un sincero ringraziamento va, anche, al Ministro Daniela Santanchè per aver accolto il nostro invito e al Duca Paolo Fulceri Camerini che, da anni, ospita il Premio P.R.A.M. nell’incantevole scenario naturalistico del Parco Termale Negombo. Ci rivediamo nel 2024 con tante novità”.