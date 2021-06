Minori, Ceccarelli (padri separati): “storia A.M. ennesima sconfitta civiltà in Italia”

Roma, 17 giu. (Adnkronos) – La storia di A.M, che da tre anni non vede la figlia per la mancata esecuzione delle sentenze dei Tribunali, l’ostruzionismo della madre e della provincia, “è l’ennesima sconfitta della civiltà in Italia”. “E’ barbarie l’atto di un sindaco che si sostituisce a un giudice naturale avallando la sottrazione di minore che esiste e vige impunita soltanto in Italia, perché all’estero è chiamata rapimento ed è punita con la reclusione”. E’ il commento all’Adnkronos di Giorgio Ceccarelli, che da attivista dei diritti dei padri separati per i quali si batte attraverso l’associazione ‘figli negati’ di cui è presidente, citando la sentenza 2925/2000 della Corte di Cassazione, che “dovrebbe essere affissa in tutte le stanze dei tribunali sotto ‘la legge è uguale per tutti’, afferma: “Commette reato il genitore affidatario dei figli minori se non li educa e non li sensibilizza ad avere un rapporto con l’altro genitore dal quale vivono separati, in quanto anche tale comportamento ‘omissivo’ può costituire l’ ‘elusione’ dolosa di un provvedimento del giudice”.