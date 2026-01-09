Minori, Meloni: in arrivo altro provvedimento su maranza e baby gang

Roma, 9 gen. (askanews) – Il governo sta lavorando a un provvedimento per contrastare il fenomeno delle baby gang. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’Associazione della Stampa Parlamentare.

La premier ha ricordato il lavoro fatto dal governo sulla materia “con il decreto Caivano” per il quale “fummo accusati di arrestare i bimbi. Ricordo un titolo indimenticabile: il governo vuole arrestare i bimbi. Non è chiaramente il nostro intento. Noi vogliamo salvare quei minori: non sfugge a nessuno che la criminalità organizzata usa manovalanza sempre più giovane perché questi ragazzi non si potevano arrestare”.

Meloni ha ammesso però che il decreto Caivano “non basta perché il fenomeno dei maranza e delle gang giovanili continua a imperversare quindi stiamo lavorando a un altro provvedimento specifico su questo tema che verrà presentato nei prossimi Cdm”. La premier ne ha anticipato alcuni contenuti: “Quasi sempre questi atti di violenza sono commessi con armi da taglio più che da fuoco. Quindi penso vada vietato il porto con una aggravante nel caso di persone travisate o gruppi di persone che si riuniscono in luoghi sensibili. Va vietata la vendita anche online di armi da taglio e simili. Ci saranno sanzioni nei confronti dei genitori responsabili di questi minori. Queste sono alcune misure su cui stiamo lavorando”.