Minori, morta la psicologa ‘voce dei bambini’ Maria Rita Parsi

Roma, 2 feb. (askanews) – Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta attiva nel campo della tutela dell’infanzia, è deceduta. La notizia è stata resa nota dal Giornale. Stamane, nel corso del programma di Rai 1, Storie Italiane – dove per anni la Parsi ha partecipato in qualità di ospite – la conduttrice Eleonora Daniele ha detto: “E’ arrivata questa notizia, io non so cosa dire, Maria Rita Parsi non era malata, a me sembra impossibile”. Poi ha aggiunto trattenendo con difficoltà l’emozione: “Io non riesco proprio a crederci”.

Parsi era nata nel 1947 a Roma. Dal 2020 era componente esperta dell’Osservatorio presso il Dipartimento per le politiche della famiglia e, dal 2021, partecipava al gruppo di lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali dedicato alla Child Guarantee, l’iniziativa europea contro povertà ed esclusione sociale dei più giovani. Nel 2012 era stata eletta al Comitato Onu per i Diritti del Fanciullo. Nel corso degli anni Maria Rita Parsi ha svolto anche incarichi di consulenza per il Tribunale civile di Roma e per la Commissione parlamentare per l’infanzia. Autrice di molti libri, famoso e molto diffuso i suoi saggi ‘Amore imperfetti’, ‘Felici si può’ e ‘Noi siamo bellissimi’.