Minori, percorsi di adozione internazionale: contributi per 52 milioni alle famiglie italiane

Nuovi stanziamenti per un totale di 52 milioni di euro per sostenere le famiglie impegnate in percorsi di adozione internazionale e favorire la cooperazione internazionale. E’ quanto annunciato da Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità. “C’è un decreto da quasi 13 milioni che sta per essere pubblicato in Gazzetta Uficiale – dice Roccella -, che prevede un contributo di 2.800 euro per le famiglie con procedure pendenti (avviate tra il 2022 e il 2024); 1000 euro per le famiglie per il percorso formativo preparatorio all’adozione; un sostegno specifico di 3.500 euro per l’adozione di minori con bisogni speciali; un incentivo di 2.500 euro per le famiglie che abbiano conferito un incarico a un ente autorizzato nel biennio 2025-2026″. C’è poi un secondo decreto in corso di finalizzazione, “che stanzia – ha spiegato la ministra – quasi 18 milioni di euro per gli anni 2026-2027 e aumenta da 12.500 a 20.000 euro il tetto del rimborso per le adozioni di minori con bisogni speciali, consentendo un sostegno più ampio in relazione ai maggiori oneri che tali adozioni comportano nel periodo post-adozione per l’inserimento di tali bambini nei nuovi contesti socio-culturali di accoglienza”. Roccella ha poi ricordato “da pochi giorni si è conclusa la presentazione delle domande di contributo economico alle famiglie con procedura di adozione internazionale pendente di particolare criticità, coperte da un fondo di 1 milione e 400mila euro per l’anno 2025“, e che “è tuttora in corso, fino al prossimo 8 dicembre, la procedura per la richiesta di rimborso delle spese sostenute per le adozioni concluse nel 2024, con un importo aggiuntivo per i bambini con special needs, per uno stanziamento complessivo di circa 8 milioni di euro”. Per quanto riguarda i progetti di cooperazione internazionale in materia di tutela dei diritti dei minori, la Commissione Adozioni Internazionali ha promosso un bando con uno stanziamento di 12 milioni di euro per il finanziamento di 20 progetti, anche in collegamento con il Piano Mattei. Sempre nell’ottica dell’adozione e dell’affido, infine la ministra ha ricordato che nel recente bando rivolto alle Regioni per il potenziamento dei Centri per la Famiglia una voce specifica è dedicata alla promozione dell’adozione e dell’affido, e che è già stato approvato alla Camera, in attesa dell’esame al Senato, il disegno di legge per la tutela dei minori in affido attraverso una raccolta dati e l’istituzione di un registro nazionale.