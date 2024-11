“Minuscoli/Maiuscoli”: a Chiaiano spettacoli, laboratori e incontri gratuiti per bambini e adulti

Dal 21 al 30 novembre, l’Auditorium Giovanni XXIII di Chiaiano ospita la terza edizione del festival Minuscoli/Maiuscoli alla Riscossa, organizzato da Il Teatro nel Baule in collaborazione con il Coordinamento Genitori Democratici e l’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII – Aliotta. Il programma del festival coinvolgerà bambini, ragazzi e adulti dell’VIII Municipalità con 14 eventi gratuiti (7 spettacoli, 5 laboratori, 2 incontri) che spaziano dalle opere di Viviani al teatro di figura passando per la Commedia dell’Arte. L’iniziativa è promossa dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto Affabulazione e finanziata a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura. La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione, che può essere effettuata tramite email (organizzazione@ ilteatronelbaule.it) o telefono (327 4511279). Tre le sezioni del festival, pensate per le diverse fasce d’età. La sezione Pulci (0-6 anni) prevede laboratori e spettacoli musicali ispirati alle opere di Raffaele Viviani, mentre la sezione Coccinelle (per i bambini in età scolare) propone attività che rievocano la tradizione delle guarattelle napoletane, con spettacoli e laboratori. Infine, la sezione Libellule (dedicata a ragazzi e adulti) celebra la tradizione popolare italiana e napoletana, offrendo una rivisitazione moderna di questi temi.

I co-direttori artistici del festival, Simona Di Maio e Sebastiano Coticelli, raccontano così la terza edizione del progetto: «Quest’anno la parola chiave è alleanze. Alleanze con il territorio, che ci ha permesso di dare continuità a un progetto che va oltre il bando Affabulazione, strutturando attività che stanno crescendo sia a livello locale che nazionale. Pensiamo al progetto Cucù, che ospiterà il meeting nazionale con esperti del settore e delle istituzioni. Alleanze con il Coordinamento Genitori Democratici e la Scuola Giovanni XXIII, che continuano a essere risorse preziose nel nostro lavoro. E alleanza con tutte le associazioni e compagnie che, come noi, pongono il bambino al centro della propria attività. Se fosse un diagramma, avremmo il bambino al centro e intorno scuola, famiglie, teatro, arte, tutto ciò che contribuisce al suo sviluppo e alla nostra crescita comune».

Il festival prende il via il 21 novembre con due repliche (ore 9.30 e 11.00) di Viviani in culla, un concerto interattivo dedicato ai bambini da 0 a 5 anni. Questo spettacolo, ispirato a Raffaele Viviani, vedrà i bambini, educatrici e famiglie protagonisti in un’esperienza musicale unica, realizzata grazie alla collaborazione con La Fabbrica del Divertimento. Replica il 22 novembre (ore 9.30 e 11.00) e il 23 novembre (ore 17.00). Il 23 novembre (ore 10.30), segue la Parata con Pulcinella, un evento itinerante con tammorra e attori in costume a cura de La Mansarda Teatro dell’Orco, che attraverserà il quartiere di Chiaiano, partendo dall’Auditorium Giovanni XXIII.

Il 24 novembre (ore 11.00) e il 25 novembre (ore 10.00), il pubblico potrà assistere a Uno, roie, roie e mmiezo tre…Pulcinè!, una rivisitazione moderna delle tradizionali guarattelle napoletane, a cura di Il Teatro nel Baule. Questo spettacolo, pensato per bambini dai 3 anni in su, trae ispirazione dal classico testo dei burattini Pulcinella, Teresina e la morte.

Il 27 novembre, dalle 16.00 alle 18.00, inizia il primo momento laboratoriale del festival, a cura di Alfredo Gilardi. Il Laboratorio di costruzione delle guarattelle, rivolto a bambini e ragazzi dagli 8 ai 12 anni coinvolgerà anche le mamme in un’esperienza creativa condivisa. I partecipanti realizzeranno i propri burattini con stoffa, ago e filo. Prosegue anche il 28 e 29 novembre, sempre dalle 16.00 alle 18.00. Il 28 e 29 novembre, dalle 16.00 alle 19.00, sarà la volta del Laboratorio di maschera in maschera, a cura di Maurizio Azzurro, rivolto ai ragazzi dai 13 anni. Uno spazio per approfondire le maschere della Commedia dell’Arte, il carattere dei tipi fissi e l’iconografia.

Il 26 novembre (ore 16.00) è previsto l’incontro formativo, Per una pedagogia in costruzione, in cui Sebastiano Coticelli e Simona Di Maio dialogano con insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria, confrontandosi su metodi pedagogici innovativi che favoriscono l’apprendimento attraverso il gioco e il rispetto reciproco. Il 28 novembre (ore 17.30) è il momento del Meeting nazionale del progetto Cucù – Alleanze educative: Crescere con l’Arte e la Creatività, che vede la partecipazione di esperti e istituzioni: Maura Striano (Assessore all’istruzione del Comune di Napoli), Linda Eroli (presidente Assitej Italia), Roberto Frabetti (autore, attore, regista, fondatore de la Baracca-Testoni Ragazzi), Gek Tessaro (scrittore e illustratore per l’infanzia), Riccardo Colombini (Esecutivo Assitej Italia). L’incontro esplora il concetto di alleanza tra famiglie, istituzioni, artisti e bambini. Al termine, un aperitivo per accogliere i partecipanti. È possibile seguire l’evento anche online tramite Zoom al link: https://us02web.zoom.us/ meeting/register/ tZctcOyqrT4vGdAUbdO5skbqzMFjnG Ew57cZ.

Il festival si conclude il 30 novembre (ore 20.00) con Oscae Personae, a cura de La Mansarda Teatro dell’Orco, uno spettacolo che rivisita la Fabula Atellana, mantenendo intatta la natura popolare e farsesca di questa forma teatrale.